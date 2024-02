Comercial Zaffari anuncia quando e onde abrirá primeiro Stok Center de 2024

Dentro de plano de dobrar de tamanho de sua rede de atacarejos até 2027, a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (15) o dia e onde vai abrir a primeira loja da bandeira Stok Center em 2024. A marca é a maior do Rio Grande do Sul no formato de loja de autosserviço em alimentação que aposta em preço e volume.

A coluna Minuto Varejo já tinha dado a dica que o grupo estava divulgando, em suas redes sociais, a chegada da unidade em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Nesta quinta, por nota, a Comercial, terceiro maior grupo supermercadista gaúcho, atrás de Companhia Zaffari e Carrefour, disse que vai inaugurar a filial em 19 de março.

presidente da rede de Passo Fundo, Sérgio Zaffari, é acrescentar sete atacarejos ao portfólio. Nos próximos quatro anos, a meta é saltar de 30 pontos para 60, revelou o empresário à coluna, em dezembro, no dia em Este ano a previsão, segundo o, é acrescentar sete atacarejos ao portfólio. Nos próximos quatro anos, a, revelou o empresário à coluna, em dezembro, no dia em abriu em Esteio a 30ª unidade da bandeira

temporada de inaugurações do Stok Center", avisou a rede, no comunicado. Além disso, citou que a bandeira avança na região gaúcha. Unidades foram abertas em Uruguaiana e Alegrete em 2023. No ano passado, o grupo abriu seis novas unidades, ano recorde. Teve ainda "Está aberta a", avisou a rede, no comunicado. Além disso, citou que a bandeira avança na região gaúcha. Unidades foram abertas em. No ano passado, o grupo abriu, ano recorde. Teve ainda Soledade, Porto Alegre, Alvorada e Esteio . Este ano deve estabelecer uma nova marca na expansão da Comercial.

Na fronteira, está na mira ainda Santana do Livramento. Este ano a lista de estreias tem ainda Sarandi, Venâncio Aires, Torres, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, nesta ordem segundo Sérgio Zaffari.

A varejista terá, com a de São Borja, 30 Stok Center no Estado e um em Santa Catarina, na cidade de Lages. O presidente da rede descartou ampliar a presença no estado vizinho. O foco é mesmo mais regiões dentro do território gaúcho. Além dos atacarejos, o grupo, que faturou R$ 4,4 bilhões em 2023 (mais de R$ 1 bilhão acima da receita de 2022), tem 10 lojas de supermercados de vizinhança, uma delas em Porto Alegre, no bairro Higienópolis. As demais são em Passo Fundo e região.

A unidades de São Borja fica em área total construída de 10,3 mil metros quadrados. A área de venda da loja, que ofertará 7,8 mil itens, não chegou a ser divulgada e nem o valor do investimento. A cifra gira entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, dependendo do modelo de construção, se com terreno e obra próprios ou de terceiros. Serão 30 caixas e 334 vagas de estacionamento. Foram gerados 125 empregos diretos. A filial começa a funcionar às 7h do dia 19 na avenida João Goulart, 935, no bairro Piraboi.

Na frente ambiental, a loja tem captação de água da chuva para uso em banheiros, limpeza, manutenção de jardim e reserva de incêndio. A iluminação usa lâmpadas LED. O grupo informa ainda que foi acertada compensação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio de doação de 723 mudas nativas e frutíferas. Antes de abrir as portas, a rede já começou a cadastrar clientes em seu Clube Stok Center, que oferta descontos.