Entrevista

O presidente do grupo Passarela, de Santa Catarina,Alexandre Simioni, descreveu como um marco a abertura da primeira loja do atacarejo Via em Porto Alegre.O fluxo historicamente foi no caminho contrário: gaúchos indo empreender na casa do vizinho. Mas o ramo supermercadista lideraa investida nos anos recentes. Uma razão é a maturidade do formato de atacarejo em território catarinense. No Rio Grande do Sul, ainda tem espaço, aposta Simioni, cujo grupo nasceu em Concórdia, terra da Sadia, hoje BRF. A coluna conversou com o presidente em meio à estreia, na quarta-feira, que atraiu milhares de clientes:

Minuto Varejo - Por que o grupo expande no Estado e o que vem por aí?

Alexandre Simioni -Porto Alegreé diferente, com mercado grande e competitivo. O Rio Grande do Sul passa por expansão do modelo de atacarejo, mas que era puxada mais por redes gaúchas. Em Santa Catarina, o modelo já está consolidado. Aqui, há espaço ainda. Cada rede acredita em um modelo, e o consumidor é que escolhe. A briga por preço exige mais aperto nas margens. Acreditamos que a saída será elevar o nível de qualidade dos serviços nas lojas.

MV - Onde vai abrir mais lojas?

Simioni - Vão ser mais seis lojas este ano - duas em SCe quatro no RS, sendo três atacarejos e um supermercado, que abre em Teutônia, em 4 de abril, na antiga loja da Languiru. Em Canoas, abriremos até julho, depois vem a segunda loja em Caxias do Sul, até setembro. Novo Hamburgo será a última até o fim do ano, no bairro Canudos. Só falta aprovar o projeto na prefeitura para começar as obras. Em 2025, serão seis novas, cinco delas no Rio Grande do Sul. Todos os contratos já estão assinados. Posso confirmar Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Maria (acabamos de fechar). O investimento é, em média, de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões por loja. A da Capital chegou a R$ 60 milhões. Serão mais de R$ 300 milhões em dois anos.

MV - O mercado vai suportar tanto atacarejo que as redes planejam?

Simioni -A genteaposta que vai ter uma movimentação nas redes. Algumas vão desistir pelo alto nível de competitividade, o que já ocorre no Brasil.