Fort Atacadista abre loja em Caxias e confirma mais seis no RS em 2024

A terceira loja da rede Fort Atacadista no Rio Grande do Sul abre oficialmente, na manhã de quarta-feira (31), em Caxias do Sul, ocupando área total construída de 24 mil metros quadrados, resultado de investimento de R$ 120 milhões, o maior já feito pelo Grupo Pereira dentre as 58 unidades do atacarejo instaladas em seis estados e no Distrito Federal.

De acordo com o vice-presidente comercial e de marketing, João Pereira, foram mais de cinco anos de trabalho e ações para a abertura da unidade, erguida em terreno onde havia instalações de uma antiga indústria metalúrgica.

"Nossa intenção era chegar ao estado por Caxias do Sul, mas ao longo da definição e compra do local, demolição do antigo prédio, preparo da área e construção da loja, surgiram oportunidades em Canoas e Viamão para iniciarmos as operações”, afirmou o vice-presidente.

O executivo também confirmou que, ao longo dos próximos 18 meses, a rede gaúcha terá mais seis lojas. Serão contempladas, pela ordem, as cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Santa Cruz, Santa Maria e Porto Alegre.

Pereira adiantou que, concluída esta primeira etapa, a empresa já terá um novo planejamento de lojas, visando atender movimentos em algumas cidades, citando como exemplos Pelotas e Uruguaiana, que manifestaram interesse em receber a marca.

“Existe uma mobilização forte em vários municípios, mas temos de ir com calma, porque todos os investimentos são feitos com recursos próprios”, assinalou.

Para o executivo, a chegada de mais um atacarejo à cidade só confirma o movimento crescente deste segmento de mercado. Avalia que o número existente é pequeno considerando a população na casa dos 500 mil habitantes. “Dependendo do movimento, porque não abrir uma segunda unidade em Caxias do Sul”, sinalizou. Pereira ainda destacou que a cidade deve ser contemplada, ao longo de 2024, com uma operação do Atacado Bate Forte, que atua na venda e distribuição direta junto ao comércio. Atualmente, o negócio tem três filiais localizadas em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A nova estrutura comporta 28 checkouts e estacionamento coberto para 423 veículos. No térreo estão disponíveis 10 lojas para locação. A expectativa da diretoria é receber, mensalmente, em torno de 120 mil consumidores de toda a região. A rede opera com cartão próprio, o Vuon Card, com o qual o cliente tem acesso a descontos em mais de 2 mil itens. Segundo a empresa, mais de 1 milhão de unidades já foram emitidas no Brasil.

Junto à unidade de Caxias do Sul será instalada a primeira unidade da Pera Turismo no Rio Grande do Sul. Também é a primeira junto a um Fort Atacadista em todo país. Criada em 2021 para atender a demanda de viagens dos próprios funcionários do Grupo Pereira, a Pera Turismo foi crescendo e se transformou em uma agência voltada ao consumidor final e ao mercado corporativo. A marca já tem agências em Cuiabá, no Mato Grosso, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, abertas no ano passado.

A 58ª loja gerou mais de 270 empregos diretos e em torno de 180 de indiretos para atender serviços diversos, como limpeza e segurança. A maioria é moradora ou originária da região. No total de contratados diretos, 46 são funcionários 50+, 11 imigrantes e três portadores de necessidades especiais. Também há 12 jovens provenientes de abrigos do Instituto Mão Amiga, que integram o projeto Transformar, promovido pelo Grupo Pereira.

O executivo reconheceu que, como é comum em vários segmentos, o grupo teve de superar dificuldades para compor o quadro. Salientou que uma das estratégias de retenção é qualificar e valorizar os trabalhadores com promoções e melhorias salariais. Também destacou a atenção à população 50+, que na unidade de Caxias do Sul representa mais de 20% do quadro, média superior a nacional. “Precisamos ser uma máquina de produção de gente capacitada para garantirmos o bom atendimento ao público”, afirmou.

No total, o Grupo Pereira tem 118 unidades, distribuídas dentre a rede de supermercados Comper, atacarejo Fort Atacadista, Atacado Bate Forte, SempreFort - ligado ao varejo farmacêutico, um distribuidor oficial da Nestle, agências de viagens e postos de gasolina. O quadro total é de 19 mil funcionários.