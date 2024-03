Asun decide fechar supermercado em Canoas por "questões estratégicas"

Uma das redes mais tradicionais e na lista das 10 maiores redes de supermercados do Rio Grande do Sul vai tirar uma das lojas de vizinhança de cena. O grupo Asun, com foco n formato de super de bairro, mas também com algumas operações de atacarejo, decidiu fechar uma das cinco filiais situadas em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

A unidade que fica na avenida Inconfidência, 31, no bairro Nossa Senhora das Graças, pertinho da BR-116, que corta a maior cidade da RMPA e terceira maior do Estado, será encerrada este mês, confirma o Asun, à coluna Minuto Varejo. O fechamento será em 24 de março.

A loja foi aberta em 2021. Em nota, a rede explica que a desativação segue "questões estratégicas". Além disso, a rede informa que "alguns funcionários serão realocados para outras unidades da cidade". Não foi repassada a informação de quantos empregados tem na unidade. Como a nota indica que alguns empregados serão realocados, pode-se deduzir que parte será demitida.

A varejista ficou em sétimo lugar na edição de 2023 do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), com base em dados de 2022. A receita total ficou em R$ 1,27 bilhão.

Em Canoas, a bandeira tem lojas também nos bairros Fátima, Igara, Mathias Velho e Niteroi. No grupo, são 40 lojas, sendo 34 Asun Supermercados, que é o braço de vizinhança, e seis Leve Mais Atacado, atacarejo do grupo.

Em 2022, a rede teve expansão mais forte no segmento de super com atacado, que segue volume maior e preço mais atrativo, após a aquisição de três unidades do antigo Maxxi Atacado (ex-grupo BIG, que foi comprado pelo francês Carrefour). Das três, as situadas em Gravataí e Santa Maria migraram para a bandeira Leve Mais.

A que ficava em Viamão acabou não sendo transferida ao Asun, devido a um impasse com o dono do imóvel, e a rede gaúcha notificou o Carrefour. O ex-Maxxi de Viamão virou depois Fort Atacadista, do grupo Pereira, de Santa Catarina.