Da fachada à adega e bar-café: Como vai ser o Asun no Pontal Shopping

novo supermercado estreia em Porto Alegre. Novo mesmo até para a bandeira, a rede Asun. A "nova" filial da rede, está sendo montada no Pontal Shopping, na beira do Guaíba e coluna Minuto Varejo teve acesso ao projeto de como será a fachada e áreas internas, como adega e bar-café. Em fim de novembro, um. Novo mesmo até para a bandeira, a rede Asun. A "nova" filial da rede, sétima do setor supermercadista gaúcho , na beira do Guaíba e aberto desde abril , em Porto Alegre. Ateve acesso ao projeto de como será a fachada e áreas internas, como adega e bar-café.

Placa colocada em frente à escada rolante, em frente ao acesso ao futuro supermercado, já dá a pista do que está sendo montado atrás do tapume. "Em breve, Asun Supermercado Pontal. De um jeito diferente", avisa a mensagem.

A loja terá como áreas premium a adega, o bar-café, o açougue e a padaria. O Asun Pontal vai ter foco em serviço, atendimento, perecíveis e bebidas, confirma Ernesto Ortiz, gerente de Expansão e que atuou diretamente no desenvolvimento da unidade. O projeto de ambientação é do escritório Vera Zaffari & Co, um dos nomes com tradição em desenvolvimento para varejo no Estado.

O CEO da rede gaúcha, Antonio Ortiz Romacho, admitiu à coluna que não estava nos planos da marca a filial, mas que a decisão veio após visitas à estrutura do shopping e negociação com a direção do empreendimento de condições para montar fisicamente a loja, além da garantia de isenção de estacionamento para quem gastar na loja. O aporte do grupo é previsto em R$ 8 milhões.

"Vai ser nossa loja conceito, para testar e mostrar inovação e será focada em atendimento", diz Romacho.

Bar-café é uma das novidades na loja que quer ser "ponto de encontro" no shopping. Imagens: Vera Zaffari & Co

Mas implantar um conceito novo não é algo que está pronto na gôndola. O diretor de Expansão conta que visitou lojas no Uruguai, em São Paulo e Curitiba para ter referências. O setor passou nos anos recentes por um processo de "gourmetização", cita Ortiz. "Os supermercados viraram quase loja de shopping", compara o gerente.

Como na definição do mix do Pontal, que abriu em abril deste ano, os empreendedores sempre "venderam" a ideia de food market, que une produtos para comprar e levar e consumo no local, com ilhas de gastronomia, bar, café, padaria e confeitaria, havia uma expectativa sobre o formato.

"Muitos têm pizzaria, almoço e desgustação de vinhos. Mas uma coisa importante que colocamos é estamos sendo convidados para estar aqui pela referência e experiência é de supermercado. Vamos aprimorar o que o Asun pode oferecer, por isso fomos com cuidado nos avanços", explica o gerente, citando um detalhe essencial no que a bandeira espera da operação:

"As pessoas que vão entrar no Asun Pontal não tem de sair com a barriga cheia, mas com as mãos cheias. A gente quer a loja seja referência de abastecimento de produtos alimentares", define Ortiz.

A adega é outro setor que é uma das grandes apostas do conceito e promete mostrar grande variedade de rótulos e qualidade

Mas a loja vem, sim, com novidades e um dos focos é atendimento e experiência. "Vai ser um ponto de encontro, teremos o bar-cafécom bebidas e salgados de produção própria. Vamos trabalhar para entender a demanda e depois podemos ampliar o serviço", adianta o gerente.

Adega e padaria, com fiambreria e confeitaria bem reforçadas, serão duas apostas fortes da marca. O açougue segue o que o grupo considera já como um braço que faz a diferença. "Carne, ao lado de perecíveis e padaria, é um dos setores que mais fideliza clientes. Temos compradores com mais de 20 anos de casa e que conhecem muito da área", valoriza Ortiz.

Os donos do Pontal chegaram a fazer contrato para ter um Eataly, grupo italiano com atuação apenas em São Paulo atualmente no Brasil. Mas a troca de operador da marca no Brasil em meados de 2022 - hoje é o mesmo que tem a operação da cafeteria Starbucks no País -, frustrou a implantação no shopping da Capital.