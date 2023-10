Pontal Shopping terá mais 20 novas operações, entre elas Banrisul

Com 80% de ocupação da área bruta locável (ABL), o Pontal Shopping, o último empreendimento no setor a abrir em Porto Alegre, terá mais 20 novas operações até começo de 2024. Hoje são 66, com novas marcas chegando toda semana.

Mas a lista de confirmados deve aumentar e superar as duas dezenas até dezembro, segundo a gerente geral, Amélia Siqueira, ex-I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

Entre as novas marcas, está o Banrisul, que terá uma agência no segundo piso, bem em frente à alameda central que conecta o acesso pela avenida Padre Cacique e a orla, onde fica o Parque Pontal. Será o único banco com operação física no empreendimento, segundo Amélia.



A gerente geral do Pontal diz que negociação com mais ocupantes, entre gastronomia, com novos tipos de culinária, e marcas nacionais para áreas de maior tamanho em pontos estratégicos, um deles na alameda central. “É nome nacional, mas não posso ainda falar”, diz ela. A previsão é alcançar 90% de ocupação da ABL em dezembro.

Outros 19 nomes desembarcam entre outubro e março de 2024, caso do Hospital Moinhos de Vento, que adiou a abertura do seu hub da saúde. Em novembro, estreia o Asun Food Market, em 2 mil metros quadrados de loja, maior varejo dentro do Pontal, sem considerar a Leroy Merlin.

Os empreendedores registram alta de mais de 70% nas marcas em seis meses de abertura, com fluxo de 500 mil pessoas por mês e mais de 6 mil carros no estacionamento em dias mais movimentados. Amélia diz que a rampa de crescimento superaa expectativa do grupo AD, que faz a gestão. O tíquete médio é de R$ 1 mil. A direção prepara campanha de Natal e promete muita experiência, além de sorteio.