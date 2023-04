Pontal Shopping abre as portas a partir de hoje

Após quatro anos de obras e espera dos porto-alegrenses, o Pontal Shopping será inaugurado hoje, a partir das 12h. O primeiro life center da região Sul do País, localizado na avenida Padre Cacique, Zona Sul da Capital, conta com 160 lojas no total, cerca de 91 mil m2 de área construída, e teve um investimento estimado entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões. Neste primeiro momento, serão abertas 40 lojas, dentre as quais marcas como Breton, ZCafé, The Coffee, Diego Andino Patisserie, Galeteria Mamma Mia, Kopenhagen, Gelateria Gianluca Zaffari, entre outras.

Nos próximos três meses, o complexo comercial e de gastronomia pretende inaugurar outras 30 operações que ainda estão em obras para completar seu mix de lojas. Entre essas, estão marcas muito aguardadas pelo consumidor porto-alegrense, como a segunda unidade do Hard Rock Cafe no Rio Grande do Sul, que irá abrir as portas no dia 1º de maio; o 20Barra9, operação em formato de rooftop que terá mil m2; e o Asun Market Hall, espaço de 1,8 mil m2 que será operado pela rede gaúcha, trazendo ao local a proposta de supermercado premium com características de empório.

"Isso representa uma comercialização de 80% da nossa ABL (Área Bruta Locável), e isso num ano de pós-pandemia, a gente considera que é muito bom", define o sócio da SVB Par, Angelo Boff.

O shopping é chamado de life center por unir operações de varejo, gastronomia, hotel, saúde e área de parque. São 21 elevadores e 18 escadas rolantes para levar os visitantes pelos cinco andares do shopping, três pisos de lojas e dois de estacionamentos no subsolo. No total, há ainda 1.558 vagas no estacionamento coberto.

"O porto-alegrense e turistas de todo o Brasil, mesmo de fora, vão poder compreender e usufruir de tudo isto que sempre esteve ali, até que alguém determinado, obstinado e que acredita na cidade fizesse esse empreendimento", destaca o diretor corporativo da SVB Par, Ricardo Jornada.

Além disso, a vista para o Guaíba e a arquitetura com toques de verde são atrativos à parte. O lago da Capital pode ser visto pelas grandes janelas de vidro que circundam todo o shopping, assim como do terceiro andar, onde está a praça de alimentação que conta com uma área externa com mesas e vista de todo o Parque Pontal e parte da Orla; ao fundo, é possível ter vista até do Estádio Beira-Rio. O projeto conta com plantas permanentes que sobem pelas paredes principais e vasos pendentes que podem ser vistos também ao subir pelas escadas rolantes.

"Vocês vão entender aqui o que é um complexo multiuso, porque todos os shoppings do mundo querem ser assim, querem ter luminosidade natural, querem ter relação com a água, relação com a natureza, com verde, com os parques, porque que os empreendimentos de varejo querem deixar de ser um box fechado fechado, sem janelas, só com paredes e luzes artificiais", afirma Jornada.

O empreendimento está integrado ao complexo multiuso criado às margens do Guaíba, cujos empreendimentos tiveram abertura gradual. Em maio de 2022, foi inaugurada a Leroy Merlin, com 8 mil m2 de área de venda e investimento somou R$ 100 milhões, segundo a rede. Na sequência, foi aberto o Parque Pontal juntamente com o Átrio, em novembro de 2022. Com 29 mil m2, o parque oferece pistas para caminhada, áreas e equipamentos para exercícios ao ar livre e escadarias para contemplar o famoso pôr-do-sol do Guaíba, em um total de 700 metros de orla.

Já em dezembro passado, foi a vez do Blue Tree by Hilton abrir as portas. No mesmo mês, aconteceu a entrega dos escritórios e consultórios da torre comercial aos empreendedores. As próximas etapas incluirão ainda a entrega do Píer Pontal e do Centro de Eventos junto ao shopping.