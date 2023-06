BIG Cristal e Sertório vêm com novidades ao mudar para Carrefour em junho

trocar o pneu com o carro andando? É exatamente isto que está acontecendo em duas das maiores e mais bem posicionadas lojas do antigo BIG, ex-Sonae, ex-Walmart e ex-grupo BIG (sequência de donos da bandeira de supermercado), em Porto Alegre. As unidades do Cristal, âncora do BarraShoppingSul, na zona Sul, e da avenida Sertório, na zona Norte, vão virar Carrefour ainda este mês, segundo o grupo francês e maior varejista brasileira, com Sabe aquela história de? É exatamente isto que está acontecendo em duas das maiores e mais bem posicionadas lojas do antigo BIG, ex-Sonae, ex-Walmart e ex-grupo BIG (sequência de donos da bandeira de supermercado), em Porto Alegre. Asainda este mês, segundo o grupo francês e maior varejista brasileira, com faturamento de R$ 108 bilhões em 2022

As mudanças, com obras, novas áreas e instalação de equipamentos, ocorrem com as unidades operando normalmente, mesmo com limitações e menos mercadorias. Cada filial tem cerca de 28 mil itens e reforça a atuação do grupo, que comprou 90 pontos do rol do ex-BIG, que estava nas mãos de investidores. Quatro deles foram vendidos - três ao gaúcho Asun e um ao grupo Pereira, de Santa Catarina, para evitar concentração de mercado.

No começo de junho, o BIG de Santa Cruz do Sul passou a operar como Carrefour. A companhia soma 106 lojas unidades no Estado, sendo 18 hipermercados Carrefour, 29 Atacadão, 44 Nacional, 13 TodoDia e dois Sam's Club.

Para os clientes, a transformação dos BIG desafia a jornada de compras. A coluna Minuto Varejo conferiu o andamento das mudanças no BarraShopping, na semana passada, e constatou que muitos consumidores acabam tendo dificuldades para encontrar produtos. Muitas prateleiras estão vazias, outras aglomeradas e caixas de produtos estão na parte superior das gôndolas, para reposição. Os espaços para circulação e produtos são muito menores do que a loja tradicional.

"Onde encontro água?", perguntou uma cliente, que tentava achar as prateleiras de bebidas que não existiam mais no espaço. O setor de hortigranjeiros é diminuto perto da disposição anterior. Tudo está improvisado. Até mesmo o número de caixas reduziu, pois tapumes ocupam a área das antigas máquinas.

A previsão da supermercadista é concluir a virada da chave até o fim do mês. A fachada ainda não foi alterada para cores e logomarca do Carrefour. Deve ser uma das últimas etapas. No Barra, algumas equipes trabalham de madrugada, segundo funcionários. Na Sertório, os trabalhos seguem o mesmo ritmo.

A loja do shopping da zona Sul terá cafeteria, que está sendo montada na área de eletrodomésticos, no acesso à loja. Em espaço vizinho, mais ao fundo, vai ser montado o Sam's Club, o segundo de Porto Alegre. O outro fica ao lado do BIG (futuro Carrefour) da Sertório. Tem outro em Caxias do Sul. O Sam's terá entrada independente do hipermercado.

O hipermercado vai ter peixaria e espaço exclusivo para bebidas, setor que ganha cada vez mais prioridade em supermercados, em área física após a padraria e açougue. As paredes ganharam cor preta.

"Já teve área de bebidas como essa no começo do BIG e depois foi desativada. Agora vai voltar. Também estão trocando equipamentos de refrigeração que estavam muito sucateados", conta um funcionário, com mais de 35 anos de empresa, que atua desde quando era Supermercado Real, antes da rede gaúcha ser vendida ao português Sonae.