Fort atacadista dá até 70% de desconto neste sábado em Canoas

rede Fort Atacadista, de Santa Catarina, aposta em atrair consumidores pelo bolso, uma regra do modelo de supermercado. Campanha neste sábado (6) promete até 70% de descontos no mix da primeira unidade da Outras cinco serão abertas até 2024. Mais recente operação supermercadista a entrar na briga pelo mercado gaúcho de atacarejos, a, uma regra do modelo de supermercado. Campanha neste sábado (6) promete até 70% de descontos no mix da primeira unidade da bandeira que abriu no Rio Grande do Sul

A filial de Canoas, situada na avenida Farroupilha, 4803, quase ao lado do ParkShopping Canoas, e inaugurada na quarta-feira (3), vai funcionar das 6h até a meia-noite com as promoções. O grupo Pereira, dono da bandeira, aposta em grande movimento e reforçou estoques para suportar a demanda. A campanha é chamada de "Dia F do Fort Atacadista".

O Pereira chegou a mudar a logo marca do Fort para incluir uma cuia com bomba de chimarrão. A estratégia busca gerar mais proximidade com o novo mercado.

"Foram selecionados itens de todas os segmentos, da cesta básica a carnes e até utilidades domésticas", avisa a rede. A unidade tem 5,3 mil metros quadrados de área de vendas e mais de 11 mil mercadorias com diferentes apresentações no mix. Outra estratégia é dar mais descontos no cartão próprio do grupo, o Vuon.

A loja teve aporte de R$ 70 milhões, com geração de 350 empregos diretos, mais de 100 indiretos. A filial tem padaria, com produção local, açougue, também com cortes feitos na retaguarda da área, e hortifrutis. Também tem no local um restaurante, o Trudy’s.

Redes focam expansão com atacarejos no RS

A briga pela clientela gaúcha de atacarejos ganha a cada dia mais competidores e notícias de expansão. O player mais aguerrido tem sido a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, segunda do ranking de supermercados do Rio Grande do Sul e 26ª no País, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Carrefour multiplica a base do Atacadão, por meio de conversões de unidades do Maxxi Atacado (ex-BIG). O Unidasul ergue lojas em Imbé e Taquara. O Imec abre duas novas Outros grandes players que já atuam no Estado ampliam a presença em atacarejos. O, por meio de conversões de unidades do Maxxi Atacado (ex-BIG). O. Oabre duas novas lojas do Desco no segundo semestre

grupo Zaffari estreou a bandeira Cestto em Gravataí e vai ter mais cinco, entre Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Paulo. e vai ter mais cinco, entre Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Paulo.

Passarela, Além do Pereira, outro catarinense, o terá unidade em Porto Alegre , depois de abrir quatro em outras regiões.

