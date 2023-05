Comercial Zaffari pode ter mais cinco atacarejos Stok Center

A briga pela clientela gaúcha de atacarejos ganha a cada dia mais competidores e notícias de expansão. O player mais aguerrido tem sido a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, segunda do ranking de supermercados do Rio Grande do Sul e 26ª no País, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A coluna informou na semana passada que a Comercial está finalizando a 25ª unidade da sua bandeira Stok Center em Uruguaiana, sendo a primeira na fronteira com a Argentina. Os planos da rede não param por aí. Outra unidade já está com construção bem avançada em Soledade, às margens da BR-386 e no caminho de Passo Fundo.

Já se sabia da construção de outras duas filiais: em Venâncio Aires, que ainda vai ter início e deve ficar pronta no começo de 2024 (o grupo queria concluir no fim deste ano, mas não deve dar tempo), e de Esteio, também com a mesma projeção.

Ainda há outra loja que não deu entrada para licenças na prefeitura que é cogitada no mercado para Novo Hamburgo, próximo à BR-116. Com as quatro novas já em andamento e mais uma que pode ser encaminhada, serão cinco operações para turbinar a rede, hoje com 24 lojas Stok Center.

A bandeira dobrou de tamanho entre 2020 e 2022, o que alavancou a receita. Só entre 2021 e 2022, o salto foi de mais de 40% em um ano.

Em Soledade, a unidade já está sendo erguida e em ritmo acelerado. A loja terá quase 7 mil metros quadrados de área de vendas e 170 vagas de estacionamento. O investimento previsto é de pouco mais de R$ 27 milhões.

A data prevista para abrir é começo de setembro, segundo a prefeita da cidade, famosa pelas pedras semipreciosas, Marilda Borges Corbelini. “Moradores de todos os municípios da região vão cada vez mais usar Soledade para compras. Isso nos fortalece ainda mais”, comemora Marilda.

A gestora valoriza o impacto do Stok Center nos empregos. “Quem quisder trabalhar, aqui tem vaga”, avisa ela. Serão 70 a 100 postos no atacrejo. Segundo a prefeita, a unidade vai se instalar sem nenhum incentivo. O município vai fazer a infraestrutura para melhorar o acesso à rodovia. Já em Esteio, na Região Metropolitana, a obra começa com a terraplenagem. A filial de Uruguaiana, única confirmada até agora pela rede, deve abrir em junho.

Outros grandes players que já atuam no Estado ampliam a presença em atacarejos. O Carrefour multiplica a base do Atacadão, por meio de conversões de unidades do Maxxi Atacado (ex-BIG). O Unidasul ergue lojas em Imbé e Taquara. O Imec abre duas novas lojas do Desco no segundo semestre.

O grupo Zaffari estreou a bandeira Cestto em Gravataí e vai ter mais cinco, entre Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Paulo. Os catarinenses Passarela e Pereira tem planos de expansão no Estado.

Grandes players e seus planos de atacarejos no Rio Grande do Sul