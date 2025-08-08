Vivo abre mais de 130 vagas para Jovem Aprendiz

O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 está com um novo processo seletivo aberto.

Ao todo, são mais de 130 vagas, metade delas destinada a talentos negros. De acordo com a empresa, todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência.

O processo seletivo será 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular.

O programa tem duração de 12 a 14 meses. Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025.

“Mais do que capacitar, queremos estimular o protagonismo desses jovens, além de incentivar a construção do senso de grupo e de pertencimento. Por isso, realizaremos ações colaborativas e experiências que promovem a troca, o engajamento e a formação de vínculos, fortalecendo a jornada desses talentos na companhia”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

As oportunidades são para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo , Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins, além do Distrito Federal.