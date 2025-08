SAP adquire SmartRecruiters para apoiar clientes a atrair talentos

A SAP e a SmartRecruiters anunciaram acordo para aquisição da SmartRecruiters, fornecedora de software para aquisição de talentos, pela SAP, player global de aplicações empresariais.A expertise da SmartRecruiters em recrutamento de alto volume, automação do processo seletivo e experiências com uso de IA voltadas ao engajamento de candidatos é considerada um complemento ideal para o portfólio de gestão de capital humano (HCM) SAP SuccessFactors. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. Os termos do acordo não foram divulgados. O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro exclusivo da SmartRecruiters.