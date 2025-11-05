Clientes do Magalu poderão fazer compras pelo WhatsApp

O Magalu anunciou a chegada ao mercado de uma funcionalidade que permite que os clientes realizem todo o processo de compra por WhatsApp. Isso inclui desde a recomendação de produtos, baseada nos desejos e necessidades individuais, até o pagamento e pós-venda.

A utilização do WhatsApp da Lu, funcionalidade baseada em inteligência artificial, foi liberada, em uma primeira fase, para 1 milhão de clientes recorrentes do Magalu, com um histórico de compra mínimo de 10 produtos por ano.

Até o final de 2025, toda a base de mais de 30 milhões de consumidores ativos da empresa poderá buscar, se informar, escolher, pagar e acompanhar o processo de entrega de produtos sem sair do WhatsApp da Lu.

“Após uma combinação de muita pesquisa e um intenso ciclo de desenvolvimento ao longo do último ano, conseguimos oferecer uma solução inédita, de ponta a ponta”, celebra André Fatala, vice-presidente de plataformas digitais do Magalu. Segundo ele, graças ao avanço da inteligência artificial, é como se cada cliente passe a ser atendido como se fosse único. “A Lu entende suas necessidades, seus gostos pessoais, o quanto e como ele quer pagar e oferece o produto mais adequado, de forma rápida e intuitiva”, diz.

A Lu, em sua versão AI commerce, acessará todo o catálogo de produtos do Magalu e dos 300 mil sellers do marketplace.

A interação do cliente poderá ser feita por texto, voz ou mesmo com o envio de imagens – exatamente como acontece na comunicação por WhatsApp feita por seres humanos. O pagamento, por Pix ou cartão de crédito, é feito dentro da conversa, sem que o cliente seja transferido para um site ou app, o que acelera o processo de compra e reduz a fricção.

O desenvolvimento do WhatsApp da Lu foi feito pelo time do Luizalabs, vertical de tecnologia do Magalu, em parceria com a Meta, dona do WhatsApp, e o Google.