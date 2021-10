Ufrgs terá retorno presencial restrito e exigirá passaporte vacinal a partir de janeiro

A Universidade Federal do Rio Grade do Sul (Ufrgs) decidiu autorizar o retorno restrito das aulas presenciais em suas unidades a partir do próximo semestre, que inicia em 17 de janeiro. A medida, válida apenas para as atividades de graduação e de pós-graduação que não possam ser realizadas remotamente, considera ainda a observância de normas e protocolos de enfrentamento à Covid-19, como uso obrigatório de máscara em todas as áreas e exigência de apresentação do passaporte vacinal para todos os que retomarem a frequência nos campi.

diretrizes foram debatidas ao longo da segunda-feira (25) Aspara organização desse retorno restrito, e divulgadas no início da tarde desta terça (26) pela reitoria da Universidade. Estão incluídas entre as atividades liberadas presencialmente as que envolvem práticas laboratoriais, saídas de campo, trabalhos de conclusão de curso em todos os níveis, estágios, etc. Segundo a universidade, a retomada deve ocorrer "de forma gradual e escalonada, considerando critérios sanitários, acadêmicos e requisitos administrativos e técnicos".

As recomendações, elaboradas pelo Comitê Covid da Ufrgs, determinam ainda que os gestores de cada unidade acadêmica fiquem responsáveis pela elaboração dos planos de retorno, observando as portarias editadas pela instituição. As unidades terão ainda de manter uma lista atualizada de servidores e alunos em regime presencial, a fim de permitir o rastreamento de possíveis contactantes, para casos de eventual contaminação pelo coronavírus. "O modelo de retorno presencial restrito deve ser avaliado permanentemente, para ampliar, quando possível, as atividades a serem desenvolvidas presencialmente, na direção do retorno pleno presencial das atividades na Ufrgs", diz o documento.

Para essa retomada restrita, além do uso obrigatório de máscaras e apresentação do comprovante vacinal, serão orientadas normas de higinização frequente das mãos, distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, ventilação adequada dos ambientes, e vedadas as aglomerações em áreas de circulação, descanso ou durante as refeições, inclusive com recomendação de uso dos espaços coletivos em horários diferentes. Além disso, a Ufrgs sugere uso pereferencial de máscaras N95 ou PFF2 nos ambientes sem ventilação natural, adotando o revezamento de pessoas e redução da ocupação quando utilizadas máscaras diferentes.

Para os trabalhadores e alunos que fazem parte do o grupo de risco da Covid-19, a orientação é para que sigam priorizando as atividades remotas. A universidade também normatizou um monitoramento e controle de saúde para todos os frequentadores dos campi, com necessidade de auto avaliação diária quanto à presença de sintomas da Covid-19, o que também facilitará o rastramento de possíveis contaminados e contactantes, ficando a cargo de cada unidade o cumprimento e fiscalização destas diretrizes.

Além disso, alunos e servidores da Ufrgs terão de assinar um termo de responsabilidade sobre as condutas a serem adotadas durante a pandemia. Orientações específicas aos trabalhadores das áreas de limpeza e administrativa, bem como para as saídas de campo e atividades externas também estão contidas no documento.

A universidade deixa claro, ainda, que as diretrizes poderão ser modificadas a qualquer momento, de acordo com as condições sanitárias vigentes. "É de suma importância que toda a comunidade interna da Ufrgs esteja ciente, consciente e bem engajada nas ações e rotinas para evitar a propagação do vírus causador da Covid-19. A proteção ao vírus depende do esforço e comprometimento de todos", conclui o documento.