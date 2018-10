Bebidas com pegada saudável dominam Sial

Patrícia Comunello, de Paris

As bebidas são um capítulo a parte no Salão Internacional da Alimentação (Sial), que terminou nessa quinta-feira em Paris. O segmento tinha um pavilhão exclusivo também estava presente em diversos pontos de marcas. O que mais chamou a atenção foi a oferta de itens orgânicos, energéticos com componentes vegetais e zero açúcar como uma espécie de mantra para abrir mercado e atrair consumidores.

A empresa gaúcha Brasilbev, que chegou a ganhar prêmio de inovação em 2012, quando participou pela primeira vez do Sial com seu energético orgânico, trouxe a versão do Organique zero, repetindo os sabores de açaí, guaraná e erva-mate, além de energético sem açúcar. “É um produto orgânico e que explora sabores que já são a nossa marca”, diz o CEO da empresa, Joao Paulo Sattamani, que volta para casa com uma porta aberta para fornecer para o Carrefour.

Hoje as linhas já estão em 1,5 mil pontos no Brasil e já exporta para diversos países. A Brasilbev está migrando a produção de Santa Maria, interior gaúcho, para São Paulo, por questão logística e custos. Sattamani reforça que as características do produto exercem têm forte atração, quase natural sobre compradores.

O coordenador de alimentos e bebidas do Sebrae-RS, Roger Klafke, observa que a explosão desses tipos de bebidas segue o conceito de “super foods”, que são itens com forte pegada em saudabilidade e potencialidades que fazem bem à saúde. “O que vimos aqui na Sial é o que já está no relatório de tendências até 2030, divulgado no salão, e que fala na demanda das pessoas por essas características, ao lado da substituição de proteínas da carne por alternativas equivalentes e customização, atendendo a características como veganos etc”, exemplificou Klafke. Uma das mais inusitadas do Sial foi o uso de grilos.

Na feira, exemplos não faltam de bebidas, como uma versão do matcha, bebida tradicional no Japão elaborada com chá verde, e que a empresa Dozo fez um preparo no qual o chá fica armazenado em uma cápsula e é ativado ao se agitar a garrafa de água. “A cápsula mantém o chá fresco e seus nutrientes, não tem aditivos e açúcar”, descreve o fundador da Dozo, o francês Jeremie Valley, que chegou ao mercado no fim de 2017 no Japão. Agora Valley volta à França onde diz que há mais mercado para a bebida da Dozo. “As pessoas querem produtos bons para a saúde”, reforça o empreendedor.

Na atração de consumidores, a Soofty aposta na embalagem, que em vez de lata de alumínio é de plástico e transparente. É uma água saborizada com frutas naturais, bom para tomar gelado. A marca tem apenas 10 meses, foi criada pelo italiano Farid Aissa e já está na França, países da África e deve entrar na Argentina e Chile, a partir de contatos no Sial. “É um produto que apresenta muitas novidades”, diz o fundador.