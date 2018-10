Missão da OEA volta ao Brasil para acompanhar 2º turno das eleições

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, teve uma reunião na última sexta-feira (26) com representantes da Missão de Observação Eleitoral da Organização de Estados Americanos (MOE/OEA) para as eleições brasileiras. Os especialistas - que já atuaram no pleito do dia 7 de outubro - retornaram nesta semana para acompanhar o processo do 2º turno, e irão a 11 estados e ao Distrito Federal. O grupo é comandado pela ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla e formado por 30 especialistas e observadores. Após a eleição, é apresentado um relatório com conclusões e recomendações sobre organização e tecnologia eleitoral, financiamento de campanhas, meios de comunicação e liberdade de expressão, a participação política das mulheres, a justiça eleitoral e participação dos povos indígenas e afro-descendentes.