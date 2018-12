Destaque às boas práticas

Carlos Villella

No dia 28 de novembro, o Teatro Dante Barone foi palco da 19ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que reconhece ações de bem-estar social e de sustentabilidade promovidos por empresas, entidades sem fins lucrativos, instituições de ensino, cooperativas e municípios.

Os maiores pontuadores levaram o Troféu Prêmio Responsabilidade Social, projetado pelo artista plástico José Carlos Moura, e outros inscritos também receberam medalhas ou certificados, de acordo com a avaliação do balanço social fornecido. O presidente da Assembleia, Marlon Santos (PDT), foi representado na solenidade pelo superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, Inocêncio Teles Moreira Filho, que comemorou o sucesso da premiação, realizada pelo Legislativo gaúcho desde 2000, em parceria com as entidades que compõem a comissão mista, coordenada por Marcelo Gazen.

O evento contou ainda com apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, projeto social que integra 110 estudantes das redes públicas da Capital e Região Metropolitana, regida pelo maestro Telmo Jaconi.