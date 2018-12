Investir na comunidade é foco da empresa Soul

Carlos Villela

Um dos principais objetivos da prática de ações de responsabilidade social por parte de uma empresa é o desenvolvimento da comunidade na qual ela se insere, e a importância disso fica mais evidente quando se dá em um contexto de alta vulnerabilidade. É o caso da Sociedade de Ônibus União Ltda. (Soul), que transporta mais de 70 mil passageiros por dia e é a empresa com maior número de funcionários no município de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Supervisora de Relacionamento da Soul, Fernanda Farias Cardoso, ressalta que, levando em consideração os baixos indicadores sociais de Alvorada, a empresa tem o dever de investir na comunidade e no desenvolvimento do município. Para fazer esse investimento, a Soul atua em parceria com o Projeto Pescar, que oferece cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda.

Desde 2001, quando a empresa iniciou o convênio, 455 jovens tiveram acesso a cursos técnicos de manutenção mecânica veicular. As aulas têm a duração de um ano, e a empresa fornece transporte, alimentação, material didático e uma bolsa-auxílio de jovem aprendiz. Nos 17 anos do projeto, a empresa comemora um índice de frequência média de 100% e 86,49% de empregabilidade dos jovens.

A Soul também oferece o programa Transportando para o Desenvolvimento, que fornece para escolas e entidades públicas transporte gratuito para atividades educativas, culturais e de lazer, beneficiando mais de 4 mil pessoas.

A empresa busca, ainda, levar a responsabilidade social para a relação com os clientes, oferecendo uma frota de veículos acessível para pessoas com deficiência e buscando o controle da emissão de poluentes. Na área da sustentabilidade, a Soul atua com uma estação de tratamento de água para reutilizar na limpeza dos ônibus, e trabalha com uma política de logística reversa de resíduos para destinar pneus, óleo e outros resíduos de manutenção para os locais adequados.

Internamente, a Soul também investe na capacitação dos funcionários. Apenas em 2017, o plano de treinamento atingiu quase 27 mil horas. O curso preparatório para motoristas da empresa, por exemplo, já formou 366 profissionais.

Somadas às ações de capacitação e serviços oferecidos para a comunidade, a Soul investe também na promoção de campanhas de solidariedade e já entregou 1.785 quilos de alimentos e mais de 11 mil agasalhos em doações para a população carente da comunidade alvoradense.