Distinção reúne vencedores

Carlos Villela

No dia 28 de novembro, o Teatro Dante Barone foi palco da 19ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que reconhece ações de bem-estar social e de sustentabilidade promovidos por empresas, entidades sem fins lucrativos, instituições de ensino, cooperativas e municípios.

Os maiores pontuadores levam o Troféu Prêmio Responsabilidade Social, projetado pelo artista plástico José Carlos Moura, e outros inscritos também podem levar medalhas ou certificados, de acordo com a avaliação do balanço social fornecido. De alguma forma, todos os 77 inscritos saíram com seus trabalhos reconhecidos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marlon Santos (PDT), foi representado pelo superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, Inocêncio Teles Moreira Filho. Em seu discurso, ele comemorou o sucesso da premiação, que é realizada pelo Legislativo gaúcho desde 2000, em parceria com as entidades que compõem a comissão mista. O coordenador desta comissão, Marcelo Gazen, destaca o caráter irrevogavelmente voluntário das ações de responsabilidade social. "Não deve ser confundida com ações compulsórias impostas pelo governo ou por incentivos externos, não ser confundido com filantropia ou assistência social", disse. "Essas ações são acompanhadas pela noção de uma mudança comportamental e de gestão, que envolva maior transparência, ética e valores nas relações com seus parceiros."

O evento contou com uma apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, regida pelo maestro Telmo Jaconi. Executando músicas de sucesso, desde Ennio Morricone até Teixeirinha, a orquestra é um projeto social que reúne 110 estudantes das redes públicas da Capital e da Região Metropolitana.