2018-12-18 19:43:13

Dólar cai ante iene com cautela e euro sobe com relatos de orçamento da Itália

O dólar recuou em relação ao iene, influenciado pela cautela nos mercados internacionais nesta terça-feira (18). O euro, por sua vez, teve avanço modesto, em meio a relatos de que a Itália chegou a um acordo sobre seu orçamento para o próximo ano com a União Europeia. A moeda americana, além disso, ficou mais apoiada na reta final do pregão diante de divisas de países emergentes e ligados a commodities, diante da forte baixa do petróleo, mas nesse caso não houve sinal único.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía a 112,59 ienes, o euro avançava a US$ 1,1362 e a libra tinha alta para US$ 1,2636. O índice DXY, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas fortes, ficou estável, a 97,104.

A perspectiva de menor crescimento no mundo mais adiante, apontada por vários agentes, tem imposto certa cautela nos mercados internacionais em sessões recentes. Além disso, nesta terça-feira o petróleo registrou recuo robusto, o que tende a impulsionar o dólar em relação a moedas de países emergentes e ligados a commodities. A terça-feira foi ainda marcada pela expectativa de anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que sai nesta quarta-feira. A maioria dos investidores projeta elevação de juros nos EUA.

Na Europa, a libra subiu sem muita força, com investidores ainda de olho nos desdobramentos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. A premiê Theresa May deseja votar o tema na terceira semana de janeiro, mas não está claro se conseguirá o apoio do Parlamento para o acordo fechado por ela com Bruxelas.

Ainda no continente, o euro mostrou certa força, mas também sem muita robustez. No noticiário político, houve relatos de que finalmente a Itália chegou a um acordo com a UE sobre seu déficit orçamentário, o que deve fazer o país evitar um processo no bloco por descumprimento das regras internas.