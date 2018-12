Gabriel Medina conquista bicampeonato mundial de surfe no Havaí

Os tubos perfeitos de Gabriel Medina, 24, garantiram o segundo título do Circuito Mundial de Surfe para o brasileiro, na última segunda-feira (17), na etapa de Pipeline, no Havaí. Em 2014, ele se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão mundial na modalidade. Agora, é o primeiro bicampeão e deixa o Brasil com três troféus - Adriano de Souza, o Mineirinho, havia vencido em 2015. O surfista de Maresias (SP), chegou ao Havaí na liderança do campeonato e sabia que dependia apenas de si para conquistar o título. Com grandes tubos - manobra mais bem pontuada no Pipe Masters - levantou a torcida brasileira e sua família na praia americana.