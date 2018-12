Turismo aliado à educação fortalece meio rural

Carlos Villela

A responsabilidade social também está presente no turismo rural, área que vem se popularizando e que pode desenvolver comunidades, aproximar o campo da cidade e envolver pessoas em torno de propósitos em comum. A Rota Sabores e Saberes é exemplo de como o turismo agroecológico aliado à educação desenvolve municípios e fortalece o meio rural. Há 11 anos em atividade, o roteiro inclui 10 empreendimentos de Harmonia, Tupandi, Bom Princípio e Montenegro, mostrando a diversidade de conhecimentos, a gastronomia e a força da agricultura local - e, em maioria esmagadora, familiar.

Um dos empreendimentos é a Agrofloresta do Inacinho, em Tupandi, comandada por Inácio Rohr. Desde 2000, ele já recebeu mais de 12 mil pessoas, desde turistas até pesquisadores internacionais, na propriedade de 13,5 hectares. Ela é aberta ao público, mas há preferência por visitas técnicas para conhecer o sistema de produção agroflorestal de citros, pioneiro no País. Segundo Rohr, a ideia surgiu após observar que, "à beira do mato onde tinha sombra, a laranjeira era mais verde, a fruta era mais lisa e a vegetação não era muito agressiva como no sol", diz. "Pensei que isso deveria dar certo, deixar crescer árvores no meio do pomar. Hoje colhemos os resultados."

O agricultor destaca que "turismo também é aprender", reforçando o caráter educativo da rota, que valoriza a aproximação do campo com a cidade e o conhecimento do processo de produção dos alimentos. "É possível fazer de outro jeito, cuidar, produzir e também ganhar dinheiro", diz.

A intenção de mostrar o processo de produção do alimento também é valorizada na Ecosabores, em Bom Princípio, sítio comandado pelo casal André Steffen e Adriana Steffen. Eles comercializam, sobretudo, a produção agroecológica de morangos. Ao abrirem as porteiras da propriedade de 9,2 hectares - dos quais utilizam três, pois o resto é mata nativa -, desejavam mostrar que é possível produzir sem agredir o meio ambiente. "A ideia é fazer as pessoas entenderem que, além do mundo delas, existe outro. E o que o alimento é mais do que uma mercadoria", afirma Steffen.

Em 1998, depois de fazer um curso de agroecologia, o casal se tornou primeiro produtor orgânicos de morango da cidade. Steffen diz que a escolha por uma produção orgânica se deu por uma questão de responsabilidade. "A gente jamais vai obter uma renda sabendo que prejudica o meio ambiente e as pessoas", diz.

De acordo com Cândida Schaedler, uma das sócias da agência Cultivo, que tem foco em estratégias para o setor rural, é importante aplicar estratégias de educomunicação socioambiental como forma de integração com escolas e entidades locais. "Quando se trabalha com o campo, é preciso entender que há um potencial educativo muito grande, que já está na essência dos próprios empreendimentos, mas perpassa uma necessidade da sociedade", afirma.