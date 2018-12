Recuperar praças é revitalizar a comunidade

Carlos Villela

Quando se investe na recuperação de uma praça ou outro local voltado ao convívio social, a comunidade pode se beneficiar com a oferta de lazer, sociabilidade, desenvolvimento econômico e segurança pública. Embora a administração de praças se encaixe na categoria de serviços urbanos, algo que fica sob a tutela da administração pública (especificamente a municipal), há diversos projetos que possibilitam que outras entidades, comunitárias ou privadas, possam participar na manutenção. Exemplo é o projeto Adote uma praça da prefeitura de Porto Alegre, que existe desde 1986 e que levou à adoção de mais de 50 praças por parte de empresas. Ainda assim, considerando os mais de 600 espaços existentes na capital gaúcha, a prefeitura quer ampliar o projeto para além de áreas centrais da cidade.

Um dos locais da Capital beneficiados pelo projeto é a Praça Ruy Teixeira, no bairro Petrópolis, mantida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). "Tem 12 anos que adotamos a praça, e sempre foi bastante clara a importância que ela tem junto à comunidade", disse Maria Rita de Assis Brasil, presidente em exercício do Simers.

Vizinha à sede da entidade, a praça tem brinquedos, área de lazer e, nas quartas-feiras, uma feira de produtos orgânicos. O próprio sindicato fornece um vale para os funcionários consumirem na feira. Maria Rita lembra que a manutenção das praças é um dever do poder público, muitas vezes não cumprido, mas acredita que a comunidade pode ajudar a melhorar esses espaços de forma criativa.