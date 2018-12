Reconhecimento aos projetos que fazem a diferença no Rio Grande do Sul

Carlos Villela

O Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa não reconhece os vencedores apenas com o troféu, dado para o maior pontuador em cada categoria. Além de incentivar a noção de que não há derrotados quando se trata de projetos de responsabilidade social, é concedida a Medalha de Responsabilidade Social aos projetos que estão entre os 20% melhores pontuados na avaliação dos balanços sociais. Neste ano, foram 17 medalhistas - em duas categorias foram mais que um premiado. A Unimed-RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul, que venceu o prêmio máximo na categoria Sociedades Cooperativas, viu também três de suas afiliadas levarem medalhas para casa: a Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda., a Unimed Erechim - Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda. e a Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda.

A categoria com maior número de medalhistas foi a de Entidades Sem Fins Econômicos (acima de R$ 250 mil), com seis instituições. Entre elas, a Fundação La Salle, vencedora na edição de 2017.

O reconhecimento a ganhadores anteriores evidencia a continuidade de projetos já aclamados. Já a medalha aponta a manutenção da excelência.