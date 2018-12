Na Corsan, saneamento como direito básico

Carlos Villela

O acesso ao saneamento, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um direito humano básico e fundamental, é uma das maiores bandeiras da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). É essa a visão expressa pelo diretor de Inovação, Relacionamento e Sustentabilidade da empresa, Jean Bordin, ao receber o prêmio Responsabilidade Social: os serviços oferecidos pela empresa têm uma "função social inserida no dia a dia".

Um dos projetos mais notáveis nesse sentido é a parceria público-privada para, em 11 anos, buscar universalizar o acesso à coleta e tratamento de esgoto em nove cidades da Região Metropolitana. A maior parte dos custos, em torno de R$ 1,85 bilhão, serão desembolsados pela empresa privada parceira, em contratos de 35 anos. Assim, a companhia consegue se manter pública, com as contas sob controle e se desenvolvendo a longo prazo.

Obras de grande porte foram concluídas em 2017, como a transposição do Rio Cravo, que assegura abastecimento para Erechim em períodos de seca por no mínimo meio século. Já em Atlântida Sul, foi inaugurado projeto-piloto de geração híbrida de energia elétrica para a Estação de Tratamento de Água, possibilitando redução de gastos.

Fora dos investimentos em infraestrutura, a empresa também tem atuação firme em projetos sociais e sustentáveis. Com o "Água, Vida e Cidadania", visa à regularizar as ligações de água em assentamentos e ocupações consolidados, garantindo acesso à água encanada e saneamento para 25 mil famílias. Dentre os benefícios do projeto também está a diminuição de doenças causadas em crianças pela ausência de saneamento, contribuindo para a redução da mortalidade infantil.

Nas ações de planejamento estratégico, a Corsan investiu em instalações de análises laboratoriais e de treinamento. A expansão do Laboratório de Análises de Águas permite que estudos que antes eram terceirizados possam ser feitos pela própria Corsan, barateando e acelerando o processo. Já a construção do Centro de Capacitação em Segurança do Trabalho também trouxe uma economia para a empresa, que agora pode capacitar quatro vezes mais funcionários com um terço do valor utilizado para pagar cursos externos. Com a melhoria de instalações e maior qualificação do corpo de funcionários, a empresa espera aprimorar os serviços oferecidos.

A companhia também investe em ações de conscientização, como o programa Jovens Embaixadores do Saneamento Básico, parceria da Corsan com a Quinta da Estância, fazenda de turismo rural e ecológico situada em Viamão, que leva para milhares de alunos da rede pública metropolitana conhecimentos sobre saneamento e bom uso dos recursos hídricos através de atividades práticas e lúdicas.