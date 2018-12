União dos Escoteiros do Brasil: sempre alerta pela comunidade

Carlos Villela

A vitória do Prêmio de Responsabilidade Social por parte da União dos Escoteiros do Brasil não só consagrou o trabalho social exercido pela entidade, como também chamou a atenção para o público que desconhece o escopo desse trabalho. A diretora-presidente estadual dos escoteiros, Cristine Ritt, percebe o prêmio como um reconhecimento pelos projetos postos em prática em 115 cidades do Rio Grande do Sul. Conceitos como prestatividade, lealdade, disciplina e cidadania são entrelaçados com a própria origem do movimento escoteiro, e refletem nas diversas atividades promovidas pela entidade.

Um dos maiores exemplos da relação inerente entre os escoteiros e a comunidade é o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (Mutcom), cujo foco é promover ações de integração entre os grupos escoteiros e as suas comunidades. Neste ano, com o tema Escotismo: educação para a vida, o grupo promoveu ações de cuidado comunitário e de troca de perspectivas através de interação com a sociedade. No ano passado, o tema foi Escotismo e desenvolvimento sustentável, baseado nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável apresentados na chamada Agenda 2030, plano aprovado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

No Dia Mundial da Limpeza, escoteiros fizeram a coleta de lixo em parques de suas respectivas cidades, plantaram árvores nativas, também agiram em conjunto com outras ações sociais locais. O impacto positivo dos grupos de escoteiros nas comunidades fica mais evidente nas cidades do Interior, que concentram em torno de 70% dos 14 mil associados. Nesses municípios, há um engajamento dos grupos com os projetos sociais e as necessidades da população local. Um exemplo é o Grupo Escoteiro Taquató, sediado em São Sebastião do Caí, que passou a colaborar com o projeto Seu Lixo Me Serve, idealizado por senhoras da região para arrecadar caixas vazias de leite com o propósito de fazer revestimento térmico nas residências da população de baixa renda.

Fundado na década de 1960, o grupo é uma das instituições mais socialmente engajadas da cidade. No Dia Mundial da Limpeza, os escoteiros fizeram a coleta do lixo jogado no Parque Industrial da cidade e plantaram árvores nativas. Criado em 1907 pelo tenente-general britânico Robert Baden Powell, o escotismo chegou no Brasil três anos depois após se popularizar na Inglaterra, e, em 1924, foi fundada a União dos Escoteiros do Brasil. Atualmente, 84 anos depois da fundação, a União conta com 100 mil escoteiros distribuídos por todo o País. No Estado, segundo em número de participantes, são 9 mil jovens e 5 mil adultos que integram 224 grupos distribuídos entre 23 distritos. No último ano, o número de escoteiros gaúchos cresceu 13,3%, o maior índice dos últimos seis anos.