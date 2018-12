Educação no trânsito é missão do CFC Viacentro

Carlos Villela

Com a vitória do Prêmio de Responsabilidade Social, o Centro de Formação de Condutores Viacentro Ltda (CFC Viacentro) comemorou em grande estilo seus 20 anos de atividade. Sediada em Santa Maria, a autoescola ministra aulas para obtenção de carteira de habilitação e oferece cursos especiais para profissionais do trânsito, como direção defensiva, emergência, transporte escolar, coletivo de passageiros e de cargas perigosas.

A empresa se destaca por adotar uma série de medidas de sustentabilidade, como a instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia e a reutilização de água da chuva para limpeza, além da separação do lixo reciclável, que é doado para a Associação Santamariense de Reciclagem (Asmar). Em 2017, o investimento do CFC Viacentro em projetos ambientais tanto internos quanto externos aumentou 20% em comparação a 2016. No mesmo período, o CFC Viacentro também aumentou os investimentos em ações sociais tanto na área pública quanto privada, e mais que dobrou o valor gasto com capacitação profissional.

Em conjunto com os instrutores que fazem parte do quadro de funcionários, o CFC Viacentro desenvolveu o Programa Viatrânsito, que oferece gratuitamente palestras sobre educação no trânsito em escolas, empresas e entidades civis e militares de Santa Maria e cidades da região, abordando temas como comportamento cidadão, direção defensiva e normas de segurança no trânsito. Em parceria com a administração municipal de Santa Maria, o CFC Viacentro também tem, entre seus projetos, a Escolinha do Trânsito, no qual crianças podem aprender sobre regras do trânsito em uma praça adotada pela empresa. As atividades focadas para o público jovem também envolvem a realização de caminhadas e, recentemente, de um passeio ciclístico. Já para os adultos, as ações também ocorrem diretamente nas ruas, com os motoristas, através da realização de blitze para esclarecimentos sobre direção segura.

A empresa também proporciona para os funcionários a medição e o monitoramento dos índices de pressão arterial e de glicemia, e incentiva o cuidado com a estabilidade emocional, através do Emociômetro, no qual observações diárias dos funcionários em relação à saúde mental dos colegas podem ser convertidas na sinalização de cores (azul para normal, verde para feliz, amarelo para preocupado e vermelho para triste), e, com base nessas avaliações, os coordenadores podem, se necessário, encaminhar os funcionários para profissionais da área.

A avaliação por cores também é aplicada no programa Viainvento, que possibilita aos funcionários da empresa fazer sugestões para aprimorar os métodos e o ambiente de trabalho. As ideias podem ser classificadas como verde, amarela e vermelha, cada cor com uma respectiva pontuação.