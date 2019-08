Dados passarão a direcionar estratégias nas lavouras

Patricia Knebel

Que a tecnologia invadiu o agronegócio já há algum tempo, levando a um aumento de produtividade nos processos, está cada vez mais claro. Soluções como as baseadas em Internet das Coisas (IoT), cada vez mais, turbinam as colheitadeiras, os tratores e os pulverizadores, coletando dados e dando uma nova dinâmica para o campo. Associadas a Big Data e Analytics, essas novidades têm o potencial de ajudar a definir estratégia de plantio, identificar pragas, analisar o desempenho dos equipamentos e fazer a manutenção preditiva, corrigindo eventuais falhas antes mesmo que elas aconteçam.

Mas será que os produtores estão conseguindo extrair todo potencial das tecnologias que usam para, de fato, aumentar a rentabilidade dos seus negócios? A resposta é não - pelo menos, não a maioria deles. Por isso, as empresas de máquinas agrícolas começam a apostar na venda de serviços adicionais capazes de fazer a gestão dos dados coletados, como por meio dos sensores de IoT, para entregar inteligência de negócios aos produtores. "Transformar as informações coletadas em conhecimento ainda é o grande gargalo. O produtor dificilmente vai conseguir fazer a gestão dos dados por conta própria", conta o coordenador de Marketing da AGCO, Diego Lopes. A empresa lançou, em 2019, uma iniciativa para, junto com parceiros, oferecer a análise das informações agronômicas e do maquinário. É um serviço adicional à compra da máquina, que será prestado pela rede concessionária.

A lógica é que diversos recursos embarcados nos equipamentos podem ser mais bem trabalhados para aumentar a eficácia, como o piloto automático. Uma coisa é o produtor simplesmente ligar a máquina e começar a rodar com esse recurso. Outra é ele, de fato, fazer um planejamento, carregar o seu projeto no dispositivo para entender o objetivo e dar o melhor direcionamento possível. Ao fazer isso, reduz-se o payback do equipamento, na medida em que a máquina vai indicar com maior precisão onde plantar e colher. "Um produtor que tem máquinas agrícolas rodando com 70% de performance cada pode usar dados coletados para tomar decisões que faça com que cada uma delas aumente em 10% a produtividade", comenta Lopes.

A John Deere também está atenta para que usuários possam fazer o uso mais inteligente de seus equipamentos. A empresa criou um sistema colaborativo, um centro de operações, em que vários produtores poderão se conectar para extrair dados de forma fácil e ágil usando a rede de concessionária da marca. O time atua como facilitador do uso dos dados gerados e até mesmo apoiando as interações da máquina com ser humano. "Fizemos uma preparação forte dos nossos concessionários espalhados pelo Brasil para poder ajudar os produtores a extraírem o máximo das máquinas e das soluções tecnológicas que oferecemos", ressalta o gerente de Vendas da John Deere, Eduardo Martini.