Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, mas cautela prevalece antes de Powell

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (23), mas registraram variações modestas num dia em que a cautela prevaleceu antes de um aguardado discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell.

Powell fala a partir das 11h (de Brasília), durante simpósio anual do Fed em Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming. Embora o Fed tenha cortado juros no fim de julho, o que não fazia desde a crise financeira mundial de 2008, existem dúvidas sobre a disposição do BC dos EUA de continuar relaxando sua política monetária nos próximos meses.

Em ata publicada na quarta-feira (21), o Fed reiterou que o corte do mês passado foi um "ajuste de meio de ciclo", sugerindo que poderá não haver mais reduções das taxas. Analistas, porém, acreditam que Powell manterá na mesa a possibilidade de mais cortes, ainda que tenda a adotar tom cauteloso.

Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer severas críticas ao Fed e a Powell, defendendo que o BC americano corte juros de forma mais agressiva para impulsionar o crescimento econômico.

O discurso de Powell vem num momento de incertezas sobre a saúde da economia global, em meio à disputa comercial entre EUA e China e tumultos políticos em Hong Kong, na Itália e no Reino Unido.

O índice Nikkei subiu 0,40% hoje em Tóquio, a 20.710,91 pontos, mas o volume de negócios no mercado japonês nesta semana foi um dos mais fracos em 2019, à medida que apenas 4,61 bilhões de ações mudaram de mãos.

Na China, o índice Xangai subiu 0,49%, a 2.897,43 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,01%, a 1.578,70 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,50% em Hong Kong, a 26.179,33 pontos, e o Taiex apresentou ligeira alta de 0,08% em Taiwan, a 10.538,11 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,14% em Seul, a 1.948,30 pontos, um dia após a Coreia do Sul encerrar um pacto de compartilhamento de informações militares confidenciais com o Japão.

Na Oceania, a bolsa australiana continuou sendo favorecida por balanços domésticos positivos, e o S&P/ASX 200 subiu 0,33% em Sydney, a 6.523,10 pontos.