Em Gramado, Miguel Falabella lê manifesto em defesa do audiovisual

Na Serra, no 47° Festival de Cinema de Gramado, Miguel Falabella, diretor do longa Veneza, leu na íntegra a Carta de Gramado 2019, assinada por 63 entidades do setor do audiovisual. O realizador e toda sua equipe apresentaram o filme em competição na mostra nacional do evento, na noite de quinta-feira (22). Antes de descer do palco, a atriz Dira Paes ainda gritou para a plateia: "Não ao desmatamento e às queimadas na Amazônia!", sendo apoiada com palmas, assobios e brados do público.

Segunda direção em longa de Falabella - o primeiro foi Polaroides urbanas, comédia de 2007 -, Veneza é uma enorme produção, com méritos artísticos e grande, variado e competente elenco (além de Dira, Du Moscovis, Carol Castro, Danielle Winits, Maria Eduarda de Carvalho, André Mattos, Caio Manhente, Roney Villela e Pia Manfroni, entre outras participações menores), incluindo estrelas internacionais, como Carmen Maura.

Segundo o cineasta, o filme é uma fábula e deve ser entendido como tal. "Hoje, essa mítica viagem através do sonho seria uma maneira de atravessar o pesadelo que vivemos, a bordo dessa gôndola poética." Os personagens encenam juntos uma viagem à romântica cidade italiana com ruas de água para a velha cafetina cega vivida por Maura resolver os seus ressentimentos do passado, em busca de perdão do grande amor. A equipe do circo vizinho ao bordel ajuda na missão. Não é muito difícil adivinhar como será o pagamento da trupe pela montagem do espetáculo de sensações que perpassam a visão.