Presidente RGE diz que grupo pode participar de leilão da CEEE

Maior distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, a RGE, que pertence ao grupo CPFL, está de olho na privatização da CEEE.

“Vamos avaliar e podemos sim participar do leilão”, disse o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu, que foi palestrante desta segunda-feira (2) do evento que lançou o Anuário de Investimentos de 2019, publicação do Jornal do Comércio que está na sua segunda edição.

Abreu também destacou os investimentos que marcam o ano na operação da distribuidora e que chegam a R$ 600 milhões.

O CEO destacou ainda a importância da publicação para subsidiar decisões de grupos corporativos como a RGE. “O anuário é muito rico de informação e subsidia a tomada de decisões sobre nossos investimentos”, reforçou.

Sobre a economia no futuro, Abreu afirmou que “perspectivas para o próximo ano são muito positivas.”