Documentário discute as consequências da abolição da escravatura no Brasil

As consequências da assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 são o tema do documentário Sobre sonhos e liberdade, que vai ao ar no Canal Curta! na sexta-feira (24), às 22h30min. Na produção de Francisco Colombo e Marcia Paraíso, historiadores, cientistas sociais e ativistas discutem a situação do Brasil no momento da abolição da escravatura e tudo que o ato desencadeou (e deixou de desencadear).

Quando o decreto da abolição foi assinado, o pano de fundo era uma crescente luta dos negros não só por liberdade, mas por igualdade de direitos. A historiadora Wlamyra Albuquerque, uma das entrevistadas do filme, afirma que o ato da Princesa Isabel “esvaziou o sentido político da escravidão” e criou um novo episódio em uma “luta que começa quando chega o primeiro navio negreiro”.

O documentário discute o apagamento do protagonismo do negro perante sua própria liberdade, pela qual já lutava e se organizava desde o princípio da política escravagista no Brasil. Também vai ao ar nos horários alternativos: sábado (25), às 2h30min e às 15h; domingo (26), às 22h30min; segunda-feira (27), às 16h30min, e terça-feira (28), às 10h30min.