Ministério da Saúde registra 1.311 mortes por Covid-19, total chega a 84.082

O Brasil registrou 1.311 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 84.082, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde.

De ontem para hoje, o País registrou 59.961 novos casos de Covid-19, elevando o número de infectados a 2.287.475. Esse é o segundo maior número de confirmações da doença em 24 horas, atrás apenas do registrado ontem (22), quando o País teve recorde de casos, 67.860. Desse total, 1.570.237 (68,6%) correspondem aos recuperados e 633.156 (27,7%) ainda em acompanhamento.

O dado do Ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.786 mortes em investigação.