Supermercado é interditado em São Leopoldo por surto de coronavírus

O Supermercado Rissul, localizado na avenida Parobé do bairro Scharlau, em São Leopoldo, foi interditado nesta quinta-feira (23) por surto do novo coronavírus. As equipes das vigilâncias Sanitária e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde constataram dois casos positivos entre os trabalhadores da unidade.