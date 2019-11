Havan investe R$ 125 milhões em cinco novas lojas no Rio Grande do Sul em 2019

Réplica da Estátua da Liberdade marca a chegada da rede a Viamão, a quinta no Rio Grande do Sul LUIZA PRADO/JC

O que é: A rede de lojas de departamentos Havan completa cinco novas unidades abertas no Rio Grande do Sul ao longo de 2019, com investimentos totais da ordem de R$ 125 milhões, levando-se em consideração a média de R$ 25 milhões por ponto de venda, segundo a empresa.

Até o fim de novembro, foram abertas as operações de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Viamão e estava prevista ainda a inauguração de um ponto de venda em Ijuí em dezembro. Cada loja emprega em média 150 pessoas.

Se a programação se confirmar, a varejista catarinense encerrará o ano com seis unidades no Estado, onde chegou em 2018 com uma loja em Passo Fundo. No entanto, ela já informou que tem planos para abrir mais 14 em 2020, inclusive em Porto Alegre, se instalar em pelo menos mais 12 municípios e chegar a 50 unidades nos próximos cinco anos.

Entre as cidades escolhidas estão Esteio, Gravataí, Pelotas, Rio Grande, Erechim, Capão da Canoa, Gramado e Canela. A rede pretende ainda fechar 2019 com 141 filiais em todo o país.