Em novo formato, Inspiramais chega a Porto Alegre nos dias 25 e 26 de janeiro

Retomando suas edições presenciais, canceladas em 2020 e 2021 em função da pandemia, o Inspiramais anuncia uma mudança no formato a partir de 2022. Além de ser híbrido, presencial e digital, o evento será itinerante. A primeira edição neste formato será realizada em Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022, no Centro de Eventos da Fiergs.

A promoção da mostra, que apresentará lançamentos da indústria de base para os setores do calçado, confecção, móveis e bijuterias, é da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A realização é do programa By Brasil Components, Machinery and Chemicals e a parceria do Sebrae Nacional.

A superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, destaca que a decisão de tornar o evento itinerante tem como base o desejo de abranger todos os principais polos calçadistas brasileiros. “Saindo de Porto Alegre, em janeiro, iremos realizar eventos em Franca/SP e em Nova Serrana/MG, nos dias 15 e 17 de fevereiro, respectivamente”, informa. Conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em 2021 a produção deve ser de quase 860 milhões de pares de calçados, ocorrendo, com significativa representatividade em 10 estados brasileiros.

Negócios

Com 150 expositores, o Inspiramais espera receber mais de sete mil visitantes, parte deles internacionais. Nesta edição, a entidade realiza, por meio do programa de internacionalização By Brasil, promovido em conjunto com a ApexBrasil, o Projeto Comprador Internacional. Por meio dele, virão participar da mostra 50 importadores dos principais mercados do mundo, especialmente da América Latina.

Projeto Imagem

Com o objetivo de fortalecer a imagem da cadeia de moda brasileira, o programa By Brasil promoverá mais uma edição do Projeto Imagem. No total, serão trazidos ao Brasil 17 jornalistas e formadores de opinião de veículos da Colômbia, Rússia, México, Itália, Equador, Espanha, Reino Unido, Portugal e Argentina.

Conteúdo

www.inspiramais.com.br. Além dos lançamentos de materiais, o Inspiramais terá mais de 10 palestras sobre design e sustentabilidade. As apresentações serão todas transmitidas on-line e a programação pode ser conferida no site

O Inspiramais seguirá os protocolos de segurança, com a exigência o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel 70% e manutenção do distanciamento. Também será obrigatória a apresentação de carteira de vacinação completa (duas doses) ou teste de PCR atualizado na entrada do evento. As inscrições para visitantes podem ser feitas pelo link https://assintecal.bcseventos.inf.br/visitantes/index.php?id_edicao=31.