Feiras Ecológicas de Porto Alegre têm bom público neste sábado

A Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE) e Ecológica do Bom Fim, montadas respectivamente nas quadras 1 e 2 da avenida José Bonifácio, ao lado do Parque da Redenção, receberam um bom público na manhã deste sábado (18), de clima muito abafado, porém, sem a presença do sol. Em geral, a grande lamentação dos produtores de orgânicos é em relação ao clima, que alterna entre dias com muita incidência de luz solar e período com fortes chuvas, prejudiciais, principalmente, para as leguminosas.



O produtor de Eldorado do Sul, José Mariano Matias, destacou a sua preocupação com o clima. “O sol é muito forte neste período, prejudicando particularmente couve, pepino e demais folhosas. Nas próximas semanas o sol forte deve complicar ainda mais”, cita. Matias diz que as sementes plantadas acabam não germinando devido à exposição prolongada ao sol e ao calor. Ele explica que é necessário fazer cobertura de palha. “É tão quente que chega a queimar os pés”, salienta.



Em relação à comercialização dos produtos ecológicos na feira deste sábado, Matias disse estar surpreso pelo movimento do público neste período de verão. Segundo ele, muito diferente se comparado com o ano passado. Matias trabalha há mais de 30 anos com agricultura orgânica e biodinâmica.

Apesar do clima abafado, muitas pessoas passaram pela Feira Ecológica da Redenção neste sábado (18) EVANDRO OLIVEIRA/JC



Vilson Luiz Stefanowski, que produz hortaliças, batata e aipim, em propriedade no município de Cerro Grande do Sul, também reclama do clima. “Está bastante seco, nós precisamos irrigar constantemente a propriedade neste período. As condições do tempo mudaram em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, quando estava favorável para a produção”, explicou.



Vilson Luiz Stefanowski, que produz hortaliças, batata e aipim, em propriedade no município de Cerro Grande do Sul, também reclama do clima. "Está bastante seco, nós precisamos irrigar constantemente a propriedade neste período. As condições do tempo mudaram em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, quando estava favorável para a produção", explicou.

Ele citou que a onda de calor está muito forte, mas apesar do quadro, ele ainda não registrou perdas em sua propriedade. O clima, segundo ele, também está afetando a plantação de milho, batata doce e tomate. Em relação a comercialização de seus produtos na feira deste sábado, o agricultor destacou que está muito boa. "A presença do público está surpreendendo, principalmente, porque estamos na terceira semana do mês de janeiro, plena temporada de férias", reforçou.

Temperatura elevada e períodos com chuva prejudicam as culturas

excesso de chuva foi bastante prejudicial para o desenvolvimento das hortaliças. Valdirene relatou que a umidade fez aumentar a presença de pragas, como caracóis, lesmas e lagartas.



Ela destacou também que está ocorrendo uma diminuição na floração das frutíferas, em particular, nas goiabeiras. “Com a safra da goiaba, nós já começamos a perceber o problema, nem todas as flores foram polinizadas, uma vez que a variação climática afetou a presença de insetos polinizadores na propriedade”, detalhou.



Para Valdirene Steffen, que produz frutas como goiaba, bananas e hortaliças no município de Morrinhos do Sul, localizado no Litoral Norte, disse que atualmente o clima está mais favorável, mas ao longo do ano passado, o excesso de chuva foi bastante prejudicial para o desenvolvimento das hortaliças. Valdirene relatou que a umidade fez aumentar a presença de pragas, como caracóis, lesmas e lagartas.

Ela destacou também que está ocorrendo uma diminuição na floração das frutíferas, em particular, nas goiabeiras. "Com a safra da goiaba, nós já começamos a perceber o problema, nem todas as flores foram polinizadas, uma vez que a variação climática afetou a presença de insetos polinizadores na propriedade", detalhou.

"O que me preocupa é que estamos entrando no período do fenômeno climático La Niña. Para a nossa região, o ano é menos chuvoso, mas, por outro lado, apresenta mais vento, sendo ruim para produção de fruta, banana e para as folhosas também", explicou Valdirene.