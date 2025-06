Sediadas em Bento Gonçalves, Expobento e Fenavinho movimentam R$ 50 milhões

Sediadas anualmente na cidade de Bento Gonçalves, a 33ª ExpoBento e a 23ª Fenavinho estão confirmadas. Os eventos,que pretendem reunir mais de 450 marcas expositoras de diversos segmentos, oferecer centenas de shows e apresentações artísticas e oportunizar experiências enogastronômicas únicas, acontecerão de 12 a 22 de junho.



A edição deste ano contará com mais de 32 mil produtos ofertados, além de atrações artísticas, incluindo o Guri de Uruguaiana, Renato Borghetti e Luan Santana. A organização dos eventos espera cerca de 280 mil visitantes durante os dez dias de festa.



Segundo César Anderle, diretor-geral da 33ª ExpoBento, os números são relevantes e mostram que, mesmo sendo um evento sediado em Bento Gonçalves, ele aquece a economia de toda a região da Serra.



“É um fomento para cidade, mas também um fomento para a região. Porque a Expobento e a Fenavinho não são só de Bento Gonçalves, mas sim da região serrana. Temos expositores de Bento, das cidades vizinhas, e até mesmo de outros estados. Além disso, muitos visitantes vêm de outras regiões do RS e até mesmo do Brasil”

• LEIA TAMBÉM: Dia dos Namorados deve gerar R$ 231 milhões para lojas em Porto Alegre



Durante a tarde desta segunda-feira (20), a comitiva das duas feiras foram recebidas pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero. Além de Anderle, estiveram presentes o presidente do CIC (Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves) Carlos Lazzari e o Coordenador do Comitê da Fenavinho, Alexandre Miolo.



Durante o encontro, Lazzari enfatizou a importância da feira para os expositores, afirmando que, além das vendas no evento, muitos empreendedores se beneficiam da exposição que a Expobento disponibiliza a suas marcas.



“Muitos negócios acontecem durante a feira, mas também é uma prospecção pós-feira. Acontece muito negócio envolvendo, por exemplo, a questão de aquecimento de casas e no setor imobiliário também. Isso faz com que muitos negócios sejam gerados logo após a feira. A gente geralmente movimenta cerca de R$ 50 milhões”, destacou o presidente.



Além disso, Miolo destacou que, além de girar a economia, a Expobento e a Fenavinho cumprem um importante papel de fomento da cultura da região.



“Acho que um outro ponto bacana é a questão da cultura. É importante exaltar os nossos produtores do passado, que trouxeram as parreiras, para que hoje a gente consiga elaborar excelentes vinhos. Esse ano serão 19 vinícolas, três a mais que o ano passado. Todas de Bento Gonçalves, todas de vinhos finos que oferecem espumante, sucos e gastronomia. Todas terão seu próprio lounge para apresentar a sua proposta”, afirmou o Coordenador. Durante a tarde desta segunda-feira (20), a comitiva das duas feiras foram recebidas pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero. Além de Anderle, estiveram presentes o presidente do CIC (Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves) Carlos Lazzari e o Coordenador do Comitê da Fenavinho, Alexandre Miolo.Durante o encontro, Lazzari enfatizou a importância da feira para os expositores, afirmando que, além das vendas no evento, muitos empreendedores se beneficiam da exposição que a Expobento disponibiliza a suas marcas.“Muitos negócios acontecem durante a feira, mas também é uma prospecção pós-feira. Acontece muito negócio envolvendo, por exemplo, a questão de aquecimento de casas e no setor imobiliário também. Isso faz com que muitos negócios sejam gerados logo após a feira. Adestacou o presidente.Além disso, Miolo destacou que, além de girar a economia, a Expobento e a Fenavinho“Acho que um outro ponto bacana é a questão da cultura.Esse ano serão 19 vinícolas, três a mais que o ano passado.Todas terão seu próprio lounge para apresentar a sua proposta”, afirmou o Coordenador.

• LEIA TAMBÉM: No máximo até 15h desta terça teremos definição sobre alternativas a IOF, diz Haddad



Juntamente com os organizadores do evento, a corte da 20ª Fenavinho, composta pela imperatriz Laura Caroline Strozak e as damas de honra Graziele Miszevski e Yasmin Luiza de Lima Barbacovi - a primeira dama com deficiência auditiva da história do evento -, também visitaram o Jornal do Comércio. Juntamente com os organizadores do evento, a corte da 20ª Fenavinho, composta pela imperatriz Laura Caroline Strozak e as damas de honra Graziele Miszevski e Yasmin Luiza de Lima Barbacovi --, também visitaram o Jornal do Comércio.