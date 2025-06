Dia dos Namorados deve gerar R$ 231 milhões para lojas em Porto Alegre

Próxima data promocional em linha no comércio, o Dia dos Namorados, em 12 de junho, deve movimentar R$ 231 milhões, aponta o Sindilojas Porto Alegre. Levantamento da entidade também mostra o perfil de presentes e como namorados e namoradas pretendem pagar as compras. Compra com cartão vai liderar nas formas de pagamento. O tíquete médio deve ser de R$ 280,90 por pessoa.

Na hora de gastar, 33,5% das pessoas apontam que vão gastar o mesmo valor que em 2024, 33% vão elevar a conta e 27% devem gastar menos. Compra em comércio local será preferência de 81,3% dos entrevistados, mostra o SindilojasPOA. A pesquisa faz comparação com dados de 2023, pois não houve edição em 2024, devido aos impactos da enchente na Capital.

Cosméticos/perfumaria/produtos de higiene lideram na lista do que as pessoas esperam ganhar, com 40,3% das indicações. Roupas (27,9%) e calçados (16,2%) estão nas três primeiras posições. Os namorados também querem jantar/almoço (6,5%) e viagens (1,5%).

Já sobre os presentes que os casais pretendem dar, roupa, perfumaria e higiene e cosméticos, com 29% cada, são mais citados. Calçados e flores aparecem com 10,8%. A qualidade do item (52%), preço (38,8%) e saber o que a pessoa está precisando (32,8%) definem a busca pelos presentes.

Cartão de crédito parcelado (32%) e quitação à vista no Pix (29,3%) e no cartão de débito (19,5%) são indicados como meios para pagar o presente. Lojas de rua (57%), de shopping (45,5%) e e-commerce (19,5%) estão na lista de onde comprar.

A compra na semana anterior à data será a principal opção, indicada por 43,3% das pessoas ouvidas, seguida por 15 dias antes (28,5%) e na véspera (16,3%).

Uma questão interessante aborda a compra de produtos sustentáveis ou busca por lojas com embalagens sustentáveis. Para 61,1% dos consumidores, estes detalhes pesam na decisão.