ARI divulga finalistas do Prêmio ARI 2019

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) divulgou na noite desta quinta-feira a relação dos finalistas do Prêmio ARI de Jornalismo. O Jornal do Comércio recebeu seis indicações nas categorias Reportagem Econômica e Reportagem Cultural.

Confira a relação completa dos finalistas:

Jornalismo Impresso

01) Reportagem Geral

a) Nas trincheiras de Brumadinho – Zero Hora – Juliana Bublitz

b) João, 18 anos e renascido – Zero Hora – Aline dos Santos Custódio

c) Alerta no Campus – Zero Hora – Itamar Melo de Oliveira

d) As vozes da esquizofrenia – Zero Hora – Larissa F. Roso

e) Golpe armado para lesar aposentados – Zero Hora – Carlos Rollsing Braga

f) Série RS que inspira – Educação – Zero Hora – Guilherme Jancowskid de Avila Justino

02) Charge

a) Reforma da Previdência – Jornal NH – Gilmar Luiz Tatsch

b) Não tem para onde correr – Zero Hora – Carlos Henrique Ioti

c) “Burrinhos em festaU” – Jornal Extra Classe – Neltair Reber Abreu

d) “Escola sem partido” – Jornal Extra Classe – Neltair Reber Abreu

e) Pré-requisitos para Embaixador – Zero Hora – Gilmar de Oliveira Fraga

03) Crônica

a) Os burrinhos e a enciclopédia – Correio do Povo – Paulo Ricardo Cunha Mendes

b) A Pátria de três bandeiras – Correio do Povo – Paulo Ricardo Cunha Mendes

c) Jesus e os gays – Zero Hora – Paulo Germano Moreira Boa Nova

d) A montanha invisível – Zero Hora – Diogo Oliver Mello

e) Sobre obituários – Jornal NH – André Carlos Moraes

04) Reportagem Econômica

a) Empresas devem mais de R$ 1 trilhão à Previdência – Jornal Extra Classe – Gilson Verani Freitas de Camargo

b) Mercado que cresce – Correio do Povo – Jessica Duro Hubler

c) Conflito entre porteiras – Zero Hora – Carlos Rollsing Braga

d) Caminhos do tabaco – Contrabando – Gazeta do Sul – Pedro Piccoli Garcia

e) Inteligência humana e artificial – Jornal do Comércio – Patrícia Knebel

07) Reportagem Cultural

a) “Bataclan: na memória de Porto Alegre” – Jornal do Comércio – Marcello Alves de Campos

b) Série Patrimônio Histórico – Jornal do Comércio – Igor Natusch Vieira

c) Ritual do exorcismo desmistificado – Jornal Integração da Serra – Rodrigo de Marco

d) Loucas noites do Bom Fim – Jornal do Comércio – Paulo César Oliveira Teixeira

e) A bisavó das casas noturnas de Porto Alegre – Jornal do Comércio – Marcello Alves de Campos

f) Quando o Carnaval virou a esquina – Jornal do Comércio – Matheus de Vasconcellos Chaparini

08) Reportagem Esportiva

a) Série – Cadê o esporte no RS? – Zero Hora – Rafael Mano Diverio

b) Saga Xavante – Correio do Povo – Henrique Massaro Rodrigues

c) A “organização criminosa” colorada – Correio do Povo – Fabrício Falkowski de Souza

d) Golfe para todos – Zero Hora – Aline dos Santos Custódio

e) Economia CA-JU – Pioneiro – Fernando Soares

09) Áudio

a) Bendita Sois Vós 29 A Cruzada contra os jornalistas – VÓS – Igor Natusch Vieira

b) Fiscalização ameaçada de extinção: Comando Ambiental da Brigada Militar tem o menor efetivo dos últimos 10 anos –Rádio Gaúcha – Vítor Rosa

c) Ataques a bancos – Mais de 70% das cidades do RS registraram ocorrências nos últimos 10 anos – Rádio Gaúcha – Luiz Alcides Teixeira Martins

d) Farra dos fiscais: A tática da Federação Gaúcha de Futebol para driblas as leis trabalhistas e não arrecadar impostos – Rádio Gaúcha – Cristiano Oliveira Silva da Silva

e) Lula, dos palácios à prisão – Rádio Gaúcha – Eduardo de Matos Silva

10) Vídeo

a) Acolhimento e reflexão: Como o Judiciário ajuda a tratar a violência doméstica – SBT – Luciane Kohlmann Pulz

b) (In)Visibilidade trans – SBT- Bruna Maia Ostermann

c) Transplante-se- RBS TV – Kelly Teixeira da Costa

d) A pirataria da pirataria – As fábricas clandestinas de cigarros paraguaios em solo brasileiro – RBS TV – Fábio da silva de Almeida

e) Xavante, avante! Os dez anos da maior tragédia do futebol gaúcho – RBS TV- Lucas Rizzatti

11) Web

a) Risco em barragens do – GZH – Marcelo de Oliveira Kervalt

b) O Brasil gasta demais com universidade pública? - GZH – Itamar Melo de Oliveira

c) Com “Rouanet da segurança” empresários podem interferir na aplicação de recursos no RS –Agência Pública – Naira Hofmeister de Araujo

d) Pequenos Notáveis – GZH – Guilherme Jancowski de Avila Justino

e) Futuros possíveis – Correio do Povo – Carlos Alberto Teixeira Corrêa

12) Arte

a) O time de Bolsonaro – Correio do Povo – Jonathas de Almeida Costa

b) Novo projeto gráfico Jornal ZH – Zero Hora – Melina Gallo de Araujo

c) Projeto gráfico Correio do Povo – Correio do Povo – Jonathas de Almeida Costa

d) 10 anos sem Michael Jackson – GZH – Gilmar de Oliveira Fraga

e) O impacto do aquecimento global na saúde das pessoas – Zero Hora – Guilherme Jancowski de Avila Justino

13 Foto

a) Pôr do sol eclipsado – Correio do Povo – João Ricardo Testa Giusti

b) Nossa Senhora e os corpos de Brumadinho – Zero Hora – André Pitome Ávila

c) Presos nas calçadas e ruas interditadas na volta – Jornal VS – Diego Fernando Rosa

d) Escolta hospitalar – Correio do Povo – Guilherme Testa

e) O pescador e a lama – Zero Hora – André Pitome Ávila

Jornalismo universitário vídeo

a) O caminho da doula – Programas Telejornalísticos – Famecos – Sofia Mello Lungui

b) 42 meses de parcelamento – Editorial J- Maria Eduarda Nascimento da Rocha

c) Cotidiano Paralelo – Faculdade São Francisco de Assis – Wagner Abreu

d) Voz da mulher brasileira – Famecos – Bruna Cruz Faraco

e) A praga é o veneno – Grandes Reportagens – Youtube- Bruna Jordana Rodrigues dos Santos

Jornalismo universitário web

a) Quando a aliança vira corrente – UNIRITTER – Aldrey Dorneles Barbosa

b) Resiliência, coragem e esperança: o percurso - Humanista/UFRGS – Laura Stamado Berrutti

c) Mulheres driblam machismo para conquistar o seu espaço no jornalismo esportivo –Medium – Diandra Genesini Tavares

d) Da terra plana ao surto de sarampo – Portal Huamnista – Elias dos Santos

e) Ilha das Flores após o fim da sessão - Multiverso – IPA – Vinicius Domingues Carneiro

Universitário Foto

a) Água é luxo – Em Pauta UFPEL – Isabelli de Paula Neckel

b) Contra a reformaO – Editorial J – Instagram – Pedro Del Fabro Sayão Fernandes

c) Perspectivas – Jornal Primeira Hora – Luciano William Weber

d) Resistindo para não morrer – Editorial J – Nicolas Chidem da Costa

e) Ilhado em meio a Porto Alegre – Projeto Ilhados – Letícia Santos da Silva

Universitário impresso

a) Abre alas para os chorões – Revista EXP – Famecos – Sofia Mello Lungui

b) Fardas da resistência – Revista dossiês – Bruna Jordana Rodrigues dos Santos

c) Memória fora do ar – Revista EXP Famecos – Italo Roberto Bertão Filho

d) Indígenas: o lado oculto da ditadura – Revista Dossiê – Lúcia Rosa da Silva

e) Decisões perigosas – Jornal da Universidade – Carolina Monego Lins Pastl

Universitário rádio

a) Vozes imigrantes – Estúdio de Rádio da Fabico/UFRGS – Carolina Monego Lins Pastl

b) Pressão psicológica em estudantes de medicina – cadeira de Radiojornalismo Informativo –Eduardo Hosni de Carvalho

c) Por volta do meio-dia: Mineração no Estado – Rádio da Universidade – Isadora Smaniotto Garcia

d) Muros da intolerância 30 anos – Portal Humanista – Júlia Ozorio de Abreu

e) Sétima Arte na Calçada – UFRGS – Carolina Monego Lins Pastl