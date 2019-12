Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola percorre ruas de Porto Alegre nesta terça-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola chega a Porto Alegre nesta terça-feira (17), percorrendo as ruas da cidade a partir das 18h, saindo da unidade da companhia localizada na Avenida Assis Brasil, 11.200. Serão realizadas paradas em frente ao Bourbon Shopping Wallig, das 19h às 19h30, e no Viva Open Mall, das 20h às 20h20. Logo após a Caravana segue seu percurso pelas principais ruas e avenidas da Capital e encerra o percurso da noite na Usina do Gasômetro.

Serão cinco caminhões cenografados e iluminados levando o Papai e a Mamãe Noel juntos, em um veículo decorado com mais 3.750 garrafas PET, remetendo também a importância da reciclagem, a reutilização e o descarte correto de resíduos.

A utilização das garrafas PET recicladas de tamanhos variados permitiu a criação de elementos cenográficos como trenó, árvores e renas. Para garantir a iluminação de toda a frota, serão usados dois mil metros de mangueira LED.

Ao todo, a atração percorrerá as principais ruas de 46 cidades nos estados em que a companhia está presente: Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.