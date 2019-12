JC é homenageado pela Federasul

A penúltima edição do Tá na Mesa de 2019, realizado pela Federasul, também foi palco para homenagear as principais empresas que apoiaram os eventos e ações da entidade ao longo do ano. Um dos destaque foi a participação do Jornal do Comércio nas atividades da entidade. Na cerimônia de agradecimento às 43 empresas parceiras da Federasul, o diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, representou o jornal e recebeu a placa de agradecimento das mãos da presidente da federação, Simone Leite.