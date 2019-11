JC recebe o Top de Marketing da ADVB-RS

A Casa NTX sediou, na noite desta terça-feira (12), a cerimônia do Top de Marketing 2019 da ADVB-RS. O Jornal do Comércio, com seu canal de empreendedorismo GeraçãoE, venceu na categoria comunicação. No total, o evento reconheceu os vencedores em 35 categorias.

A distinção foi recebida pelo diretor de operações Giovanni Tumelero. Segundo ele, o prêmio é "um reconhecimento de que estamos fazendo um trabalho certo, e uma motivação para que a gente continue em transformação e achando os melhores caminhos para o jornalismo que está sempre em mudança".

Na mesma linha, o presidente do júri, Rafael Guerra, explicou que é importante destacar o "protagonismo baseado na criatividade e na cocriação, e a capacidade de fazer diferente todos os dias".

O editor-assistente do GeraçãoE, Mauro Belo Schneider, ressaltou o impacto direto do caderno ao dar voz a empreendedores e empreendedoras do Rio Grande do Sul. "O GeraçãoE impacta os negócios gaúchos e muda a vida das pessoas", afirmou. "A partir da exposição do GE, pequenas empresas, muitas vezes, registram um crescimento de demanda imediato. Esse papel social é o que torna essa iniciativa diferente de todas as outras no mercado da comunicação".

Lançado em 2015, o GE dá visibilidade a inúmeros empreendedores. Para o JC, o GE tornou-se sua versão beta, que permite testes e inovações que atraem novos públicos por meio da utilização de novos formatos de mídia, linguagem mais informal e humanizada para criação de mais proximidade com os leitores e empreendedores.