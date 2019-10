Jornal do Comércio produz especial sobre seguros e previdência

Nesta quinta-feira (31), circula o especial Seguros & Previdência no Jornal do Comércio impresso, site e redes sociais.

As reportagens abordam com profundidade as pautas do mercado segurador e de previdência, demonstrando a importância deles para a economia gaúcha. Entre os destaques, uma reportagem especial sobre como a transformação digital impacta o setor de seguros, e outra com um panorama do setor, que já cresceu 7,8% em 2019. Sobre o mercado de previdência, é abordado os ganhos com a reforma e como a educação financeira está preparando as famílias brasileiras para o futuro.