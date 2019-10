Transportadora peruana adquire miniônibus 4x4 da Volare

A Transportes Línea, uma das maiores operadoras do país andino, comprou 10 unidades do Attack 8 com tração integral. É a primeira aquisição feita pela empresa e os veículos terão como finalidade a movimentação de trabalhadores mineiros, do alojamento para o interior dos túneis de exploração.

Indicado para trafegar em locais de difícil acesso e estradas secundárias, o Volare Attack 8 4x4 tem características técnicas específicas, como ângulos de entrada e saída maiores, estepe no bagageiro traseiro e proteções especiais para o cárter do motor e para o tanque de combustível.

São também diferenciais do miniônibus a saia lateral mais alta, suspensão reforçada, sinalização diferenciada e espelhos que dão visão total do entorno da carroceria. O sistema de transmissão permite uso 4x2 (tração apenas nas rodas traseiras), 4x4 e 4x4 com reduzida.

“Foram vários meses e diversas reuniões até chegarmos à configuração que atendesse às necessidades do cliente. Esses são os primeiros Attack 8 4x4 a operar no setor de mineração peruano, o que abre boas perspectivas de negócios, visto que existe a demanda de outras empresas do segmento por um veículo robusto, resistente e que pode trafegar em locais sem pavimentação”, conta Rodrigo Bisi, gerente de exportação da fabricante gaúcha Volare.