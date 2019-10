Especial do JC aborda importância da construção civil para retomada da economia

Nesta terça-feira (22), circula o especial CONSTRUÇÃO CIVIL no Jornal do Comércio impresso, site e redes sociais.

As reportagens abordam com profundidade as pautas do setor, destacando a sua capacidade de impulsionar a economia do Rio Grande do Sul.

O especial conta com um hotsite exclusivo, que pode ser acessado CLICANDO AQUI , onde todas as reportagens estão disponíveis para compartilhar.