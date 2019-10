VW Caminhões e Ônibus lança versão 4x4 do Delivery

O caminhão leve mais vendido do Brasil ganha uma configuração com tração integral: o Delivery 11.180 4x4. Único na categoria com essa opção, o veículo oferece força para rodar em qualquer terreno e capacidade de vencer subidas íngremes.

O Delivery 11.180 4x4 também apresenta ângulos de ataque e saída maiores, superando os 30 graus, o que representa um acréscimo de 52% sobre a versão 4x2. Em função disso, sua utilização em aplicações fora-de-estrada se torna mais eficiente.

O eixo traseiro com sistema de bloqueio no diferencial amplia ainda mais a capacidade off road do caminhão. Para um menor consumo de combustível e maior durabilidade do diferencial, quando a tração 4x4 não se faz necessária, o comprador pode solicitar a instalação de roda livre na tração dianteira.

Disponível com entre-eixos de 4.000 milímetros, o modelo conta ainda com uma plataforma de carga mais alta, cujo comprimento é de 5.600 mm. As suspensões dianteira e traseira foram reforçadas, enquanto os pneus são específicos para uso misto e tração integral.

A motorização do Delivery 11.180 4x4 fornece 175 cv de potência e torque máximo de 600 Nm. O caminhão é indicado para transporte de mercadorias e prestação de serviços específicos, como veículo de apoio em atividades como mineração, construção civil, agronegócio e setor elétrico.