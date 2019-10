Coluna do Jornal do Comércio reinventa seu conteúdo social

Jornal do Comércio passa a se chamar ‘Olha Só’, agregando informações relevantes sobre estilo de vida e atrações culturais, mudando a maneira com que o JC faz conteúdo social. A partir de 1° de novembro, a tradicional coluna ‘Clubes’ do jornalista Ivan Mattos nopassa a se chamar, agregando informações relevantes sobre estilo de vida e atrações culturais, mudando a maneira com que o JC faz conteúdo social.

A novidade foi impulsionada por uma pesquisa realizada com os leitores, que identificou a necessidade de repaginar as colunas sociais, trazendo mais variedade de assuntos e conteúdos aprofundados. Por isso, o JC propõe um novo formato, mantendo a tradição do colunismo social, mas acrescentando lifestyle.

A coluna permanece no impresso todas às terças e sexta-feiras, agora abordando turismo, estilo de vida saudável, eventos esportivos, mostras culturais e muito mais. Além disso, o canal terá maior presença online, ganhando um blog exclusivo dentro do site do Jornal do Comércio, com conteúdo diário e ampliado, incluindo vídeos e podcasts.

Os clubes sociais de Porto Alegre e do RS seguem sendo parte importante da coluna, contemplados com conteúdos mais completos, que incluem calendário de eventos e entrevistas especiais.

O propósito do JC é modernizar o colunismo social de acordo com os interesses dos leitores de hoje, com mais entrevistas, conteúdos multimídia e reportagens que realmente impactem no dia a dia de quem lê. Para Ivan Mattos, a coluna passa um processo de evolução natural: “Depois de 16 anos cobrindo eventos sociais e culturais nos clubes, é hora de expandir os horizontes da coluna, incorporar os acertos e redimensionar o foco para acompanhar o desenvolvimento do nosso público”.