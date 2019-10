Equipe do GeraçãoE palestra em Encantado

GeraçãoE VII Semana Municipal de Empreendedorismo de Encantado. Na apresentação, que abriu o evento, os dois falaram sobre o processo de escolha das pautas que aparecem no GE. O editor e a repórter do, Mauro Belo e Isadora Jacoby, palestraram nesta segunda-feira (07) na. Na apresentação, que abriu o evento, os dois falaram sobre o processo de escolha das pautas que aparecem no GE.

A palestra contribui para que os empreendedores saibam identificar o diferencial de seus negócios e, a partir disso, trabalhem a comunicação de forma que atraia o interesse do público e da imprensa. Uma excelente oportunidade para impulsionar os negócios do interior do Rio Grande do Sul!

A edição impressa e digital do GE do dia 10 de outubro trará mais informações sobre o evento e algumas das dicas que foram passadas. Não deixe de conferir!