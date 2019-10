TRF-4 mantém competência federal no impasse sobre revitalização do Cais Mauá

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a competência da esfera federal para analisar a extinção do contrato de concessão do Cais Mauá para o consórcio que assumiu em 2010. O governo estadual fez a rescisão do contrato com a Cais Mauá do Brasil, alegando que não foram cumpridas disposições da concessão e também problemas na conservação de armazéns. Após quase 10 anos, não houve nenhuma etapa da esperada revitalização.